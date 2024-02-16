Неполное собрание: турнир по фигурному катанию несет потери

В Челябинской области уже вторую неделю вовсю идет Спартакиада сильнейших — новый мультиспортивный турнир, который призван заменить международные старты. И, пожалуй, главный вид — фигурное катание — еще не стартовал. С учетом отсутствия в программе хоккея (мужского, женский есть), именно фигуристы соберут наибольшую аудиторию. Но главный старт сезона под угрозой, потому что целый ряд важных спортсменов снят в последний момент. Их готовы были заменить, однако запасным сказали, что они опоздали. Подробнее — в материале «Известий».

Прокатили с прокатами

Алена Косторная и Георгий Куница. Петр Гуменник. Софья Муравьева. Камила Валиева. Это список фигуристов первой величины, которых в итоге не будет на Спартакиаде в Магнитогорске. Вопросов нет только по Валиевой — после того как ее отстранили до конца 2025 года, Камила не может появляться на соревнованиях даже в качестве приглашенного гостя или исполнять показательные. Более того, даже участие в ледовых шоу под вопросом, по крайней мере, из списка участников тура Этери Тутберидзе ее исключили.

Но что с остальными? У Косторной травма, у Гуменника — коронавирус. Какие именно проблемы у Муравьевой, неизвестно, но главное Софья сообщила — медицинские показатели.

На звездах список пропускающих турнир, увы, не ограничивается. За последние пару дней успели сняться танцевальные дуэты Софья Тютюнина — Матвей Грачев и Екатерина Миронова — Евгений Устенко, а также парники Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

Всё объяснимо: проблемы со спиной у Матвея, травма у Мироновой, восстановление после болезни у Анастасии. Вопросов к ребятам никаких — главное здоровье. Не стоит делать и предположения, что фигуристы сознательно пропускают новый старт. Для них турниры — это не только возможность показать себя, но и шанс заработать. Так что, будь у ребят хотя бы небольшой шанс доехать до Челябинской области, его бы не упускали. Тот же Гуменник до последнего надеялся успеть долечиться до старта.

Удивляет другое. Помимо отобравшихся напрямую были официальные запасные. Но их приглашать не стали. «Вот так у нас всё справедливо. Работали, готовились, катали прокаты в надежде, что поедем, если кто‑то снимется. Мы вторые запасные и, по идее, должны ехать. Готовы приехать хоть сейчас, хоть завтра. Но нам сказали, что “уже поздно”, — удивлялась в беседе с порталом matchtv.com Александра Прокопец.

Мишки против Кисиков

Развернули не только Прокопец и ее партнера Александра Васьковича. Не допустили до Спартакиады и Софию Качушкину с Марком Волковым, Майю Хромых, Семена Соловьева, Федора Зонова и Григория Федорова. Разумеется, в соревновательном плане эти ребята не смогли бы равноценно заменить лидеров российской сборной. Однако если у людей было право на выступление, то почему их надо его лишать? Ведь бюджеты в любом случае заложены на определенное число спортсменов, как и соревновательный график, так что проблем быть не должно.

Скрасит массовые снятия разве что приглашение белорусских фигуристов — одиночник Александр Лебедев и танцевальный дуэт Наталья Поживилко — Святослав Верстаков пусть и вне конкурса, но всё-таки выступят в Магнитогорске. Напомним, что на этапах российского Гран-при представителей Белоруссии в этом сезоне не было по требованию ISU.

Конечно, даже в отсутствие Гуменника и Муравьевой на Спартакиаде будет на кого посмотреть. Самым конкурентным видом остается мужское одиночное. Фавориты всё те же — Евгений Семененко и Владислав Дикиджи, но у парней удивить может едва ли не каждый участник, причем это далеко не преувеличение. В парах новый раунд дуэли между Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым и Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским. В Челябинске первый раунд за «мишками». Как ответят «кисики»?

Любопытно и кто займет третье место: список претендентов внушительный. У девушек едва ли кто-то потеснит с первого места Аделию Петросян, однако серебро и бронза вакантны — тут и Ксения Синицина в деле, и Анна Фролова, и Вероника Яметова с Дарьей Садковой и Алиной Горбачевой. Меньше всего интриги в танцах. Вернее, она одна — заберет ли весь пьедестал Александр Жулин? В декабре не вышло, значит время для реванша.

Спартакиада-2024. Фигурное катание. Магнитогорск

Расписание трансляций.

16 февраля, пятница.

Танцы на льду, ритм-танец 13:00.

Мужчины, короткая программа 14:45.

Пары, короткая программа 16:45.

17 февраля, суббота.

Танцы на льду, произвольный танец 12:00.

Мужчины, произвольная программа 14:00.

Женщины, короткая программа 16:15.

18 февраля, воскресенье.

Пары, произвольная программа 13:15.

Женщины, произвольная программа 15:00.

Женщины: Аделия Петросян, Анна Фролова, Алина Горбачева, Вероника Яметова, Людмила Фурсова, Дарья Садкова, Ксения Синицина, Мария Агаева, Елизавета Куликова, Ксения Гущина, София Захарова.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Роман Савосин, Александр Самарин, Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов.

Парное катание: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Дарья Бояринцева — Роман Плешков.

Танцы на льду: Александра Степанова — Иван Букин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Софья Шевченко — Андрей Ежлов, Дарья Савкина — Александр Вахнов, Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов.