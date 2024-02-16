Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг. Теперь надо отдать?
Гонорары Камилы за последние два года не менее космические, чем её талант.
Гонорары Камилы за последние два года не менее космические, чем её талант.
Неприятные последствия дисквалификации Камилы Валиевой за допинг не ограничиваются аннулированием всех её результатов с 25 декабря 2021-го и запретом соревноваться, тренироваться на государственных катках, выступать в ледовых шоу с какой-либо господдержкой и тренировать профессиональных фигуристов. Этот огромный список санкций, к сожалению, может пополнить необходимость вернуть призовые, которые она получала за медали последние два года, начиная с чемпионата Европы — 2022.
Успехи Камилы в рамках турниров за это время принесли ей десятки миллионов рублей. Было бы очень жестоко требовать её возмещать заработанное бесконечным трудом и риском для здоровья на катке.
Неужели её действительно заставят отдавать призовые? На самом деле, активности в этом вопросе следует опасаться прежде всего со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Отстранение России от зарубежных стартов пошло Камиле на пользу!
Разбирательства в допинг-истории Камилы Валиевой растянулись на долгие два года, и всё это время она продолжала соревноваться. Более того, из-за того что результаты её теста на запрещённые вещества от 25 декабря 2021-го обнародовали с приличной задержкой, чемпионат Европы и командное золото на Олимпиаде в Пекине она выиграла в полном неведении о грядущих проблемах.
Надежда, что юристы сумеют выстроить грамотную защиту и добиться максимально мягкого для неё наказания, не оправдалась: арбитры в спортивном арбитражном суде (CAS) «почему-то» не поверили версию с загадочным дедушкой, заботливо пекущим клубничное пирожное для внучки накануне чемпионата России. Не убедили судей и ничем не подкреплённые версии о загрязнении допингом каких-то разрешённых препаратов и саботаже соперниц. В итоге имеем то, что имеем: четыре года дисквалификации Камилы с 25 декабря 2021-го и аннулирование всех её результатов за этот период.
В олимпийском сезоне-2021/2022 под отмену попали победы воспитанницы Тутберидзе на чемпионате Европы и в командных состязаниях на Олимпийских играх. Это означает, что она также должна вернуть за них полученные призовые. В случае с Европой это $ 21 тысяча. По текущему курсу это чуть меньше 2 млн рублей. Придётся ли Камиле выплачивать эту сумму, зависит от готовности ISU заморачиваться с этим вопросом.
Но эта $ 21 тысяча за чемпионат Европы — ничто по сравнению с солидной премией от государства за несостоявшееся олимпийское золото. Из федерального и московского бюджетов, а также из Фонда олимпийцев Камиле полагалось по 4 млн рублей, то есть суммарно — 12 млн. Не стоит забывать и о выплате денежного эквивалента в размере 8 млн рублей взамен традиционной подарочной иномарки. Итого — 20 млн за медаль, которую фигуристке уже точно не вручат.
Однако едва ли лишение регалий по вердикту CAS изменит позицию государства относительно заслуг Камилы. Пусть неофициально, но очевидно, что в России она всегда будет считаться олимпийской чемпионкой, как и другие участники командных соревнований в Пекине.
В безопасности с большой долей вероятности и призовые воспитанницы Тутберидзе за командное второе место в чисто коммерческом Кубке Первого канала в марте 2021-го. Турнир, по сути, неофициальный. И хотя наша федерация фигурного катания указывает его в своём календаре, отсутствие протоколов выступлений спортсменов недвусмысленно намекает, что это больше шоу в формате состязаний.
В прошлом сезоне Камила тоже отлично проявила себя и заработала больше всех наших фигуристов на соревнованиях — 9 958 333 рубля. Из них — 1 млн за два золота на этапах Гран-при России, 1 млн за победу в личном зачёте прыжкового турнира, 375 тысяч за второе место в командном прыжковом турнире, 1,5 млн за серебро чемпионата России, 750 тысяч за серебро финала Гран-при России и более 333 тысяч за приз зрительских симпатий в турнире шоу-программ «Русский вызов». Также она получила дополнительную премию в размере 5 млн рублей за первое место в общем рейтинге девушек-одиночниц по итогам сезона.
Но опять же: рассматривать как подлежащие возврату здесь можно отнюдь не все призовые. Турнир шоу-программ — развлекательное мероприятие, а не спортивное. В прыжковом чемпионате пересмотр результатов имеет смысл разве что в личном зачёте, командный баттл подвергать санкциям бессмысленно.
Таким образом, за сезон-2022/2023 у Камилы может находиться в опасности не более 9,925 млн рублей. Ключевое здесь — «может», потому что решение об изъятии этих средств полностью в руках нашей федерации. Не будем фантазировать, что там внезапно станут пересчитывать призовые в пользу девушек, которым перешли медали Камилы из-за дисквалификации. И уж тем более что поднявшиеся задним числом по турнирным таблицам фигуристки устроят бунт, настаивая выплатить им положенные кровные.
Из-за дисквалификации Камила была вынуждена завершить текущий сезон досрочно, но она всё-таки успела в нём выиграть золото московского этапа Гран-при России и бронзу национального первенства. Эти достижения принесли ей 500 тысяч и 1 млн рублей соответственно. Суммарно выходит 1,5 млн. Разумеется, вряд ли наша федерация посмеет требовать у спортсменки вернуть их.
Необходимость вернуть около 11,5 млн рублей призовых за последние два сезона и почти 22 млн рублей за олимпийский — не более чем страшилка. При самом худшем раскладе ISU добьётся компенсации $ 21 тысячи, и на этом с денежным наказанием будет покончено. Жаль, что проблему с отбыванием оставшихся Камиле 17 с лишним месяцев решить не так просто. Никто не заменит их на штраф и не благословит готовиться к ближайшему старту.
А если бы в этом мире была справедливость, то ответственность за возмещение денежных средств возложили бы на тех, кто виновен, что в её детский организм попал допинг. Но такое ощущение, будто бы искать виновных у нас не хотят. Два года заметали следы, вместо того чтобы найти хоть какую-то крупицу правды.
Автор: Дарья Кирюхина