Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг. Теперь надо отдать?

Неприятные последствия дисквалификации Камилы Валиевой за допинг не ограничиваются аннулированием всех её результатов с 25 декабря 2021-го и запретом соревноваться, тренироваться на государственных катках, выступать в ледовых шоу с какой-либо господдержкой и тренировать профессиональных фигуристов. Этот огромный список санкций, к сожалению, может пополнить необходимость вернуть призовые, которые она получала за медали последние два года, начиная с чемпионата Европы — 2022.

Успехи Камилы в рамках турниров за это время принесли ей десятки миллионов рублей. Было бы очень жестоко требовать её возмещать заработанное бесконечным трудом и риском для здоровья на катке.

Неужели её действительно заставят отдавать призовые? На самом деле, активности в этом вопросе следует опасаться прежде всего со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Отстранение России от зарубежных стартов пошло Камиле на пользу!

Десятки миллионов за несостоявшееся олимпийское золото

Разбирательства в допинг-истории Камилы Валиевой растянулись на долгие два года, и всё это время она продолжала соревноваться. Более того, из-за того что результаты её теста на запрещённые вещества от 25 декабря 2021-го обнародовали с приличной задержкой, чемпионат Европы и командное золото на Олимпиаде в Пекине она выиграла в полном неведении о грядущих проблемах.

Надежда, что юристы сумеют выстроить грамотную защиту и добиться максимально мягкого для неё наказания, не оправдалась: арбитры в спортивном арбитражном суде (CAS) «почему-то» не поверили версию с загадочным дедушкой, заботливо пекущим клубничное пирожное для внучки накануне чемпионата России. Не убедили судей и ничем не подкреплённые версии о загрязнении допингом каких-то разрешённых препаратов и саботаже соперниц. В итоге имеем то, что имеем: четыре года дисквалификации Камилы с 25 декабря 2021-го и аннулирование всех её результатов за этот период.

В олимпийском сезоне-2021/2022 под отмену попали победы воспитанницы Тутберидзе на чемпионате Европы и в командных состязаниях на Олимпийских играх. Это означает, что она также должна вернуть за них полученные призовые. В случае с Европой это $ 21 тысяча. По текущему курсу это чуть меньше 2 млн рублей. Придётся ли Камиле выплачивать эту сумму, зависит от готовности ISU заморачиваться с этим вопросом.

Но эта $ 21 тысяча за чемпионат Европы — ничто по сравнению с солидной премией от государства за несостоявшееся олимпийское золото. Из федерального и московского бюджетов, а также из Фонда олимпийцев Камиле полагалось по 4 млн рублей, то есть суммарно — 12 млн. Не стоит забывать и о выплате денежного эквивалента в размере 8 млн рублей взамен традиционной подарочной иномарки. Итого — 20 млн за медаль, которую фигуристке уже точно не вручат.

Однако едва ли лишение регалий по вердикту CAS изменит позицию государства относительно заслуг Камилы. Пусть неофициально, но очевидно, что в России она всегда будет считаться олимпийской чемпионкой, как и другие участники командных соревнований в Пекине.

В безопасности с большой долей вероятности и призовые воспитанницы Тутберидзе за командное второе место в чисто коммерческом Кубке Первого канала в марте 2021-го. Турнир, по сути, неофициальный. И хотя наша федерация фигурного катания указывает его в своём календаре, отсутствие протоколов выступлений спортсменов недвусмысленно намекает, что это больше шоу в формате состязаний.

Валиева стала самой богатой фигуристкой России в прошлом сезоне

В прошлом сезоне Камила тоже отлично проявила себя и заработала больше всех наших фигуристов на соревнованиях — 9 958 333 рубля. Из них — 1 млн за два золота на этапах Гран-при России, 1 млн за победу в личном зачёте прыжкового турнира, 375 тысяч за второе место в командном прыжковом турнире, 1,5 млн за серебро чемпионата России, 750 тысяч за серебро финала Гран-при России и более 333 тысяч за приз зрительских симпатий в турнире шоу-программ «Русский вызов». Также она получила дополнительную премию в размере 5 млн рублей за первое место в общем рейтинге девушек-одиночниц по итогам сезона.

Но опять же: рассматривать как подлежащие возврату здесь можно отнюдь не все призовые. Турнир шоу-программ — развлекательное мероприятие, а не спортивное. В прыжковом чемпионате пересмотр результатов имеет смысл разве что в личном зачёте, командный баттл подвергать санкциям бессмысленно.

Таким образом, за сезон-2022/2023 у Камилы может находиться в опасности не более 9,925 млн рублей. Ключевое здесь — «может», потому что решение об изъятии этих средств полностью в руках нашей федерации. Не будем фантазировать, что там внезапно станут пересчитывать призовые в пользу девушек, которым перешли медали Камилы из-за дисквалификации. И уж тем более что поднявшиеся задним числом по турнирным таблицам фигуристки устроят бунт, настаивая выплатить им положенные кровные.

Пока даже неизвестно, состоится ли передача медалей! А если и состоится, то, скорее всего, пройдёт тайно за закрытыми дверями. Или вообще посредством почты России.

Больше 33 млн рублей получила Валиева за аннулированные достижения

Из-за дисквалификации Камила была вынуждена завершить текущий сезон досрочно, но она всё-таки успела в нём выиграть золото московского этапа Гран-при России и бронзу национального первенства. Эти достижения принесли ей 500 тысяч и 1 млн рублей соответственно. Суммарно выходит 1,5 млн. Разумеется, вряд ли наша федерация посмеет требовать у спортсменки вернуть их.

Необходимость вернуть около 11,5 млн рублей призовых за последние два сезона и почти 22 млн рублей за олимпийский — не более чем страшилка. При самом худшем раскладе ISU добьётся компенсации $ 21 тысячи, и на этом с денежным наказанием будет покончено. Жаль, что проблему с отбыванием оставшихся Камиле 17 с лишним месяцев решить не так просто. Никто не заменит их на штраф и не благословит готовиться к ближайшему старту.

А если бы в этом мире была справедливость, то ответственность за возмещение денежных средств возложили бы на тех, кто виновен, что в её детский организм попал допинг. Но такое ощущение, будто бы искать виновных у нас не хотят. Два года заметали следы, вместо того чтобы найти хоть какую-то крупицу правды.