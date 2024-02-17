«Зимняя классика». Россия и Канада поборются за медали, но в суде | Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу Федерация фигурного катания Канады и олимпийский комитет этой страны объявили о том, что опротестуют в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного союза конькобежцев (ISU) вручить сборной России бронзу командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Корреспондент РИА Новости Спорт — о сути и перспективах грядущего процесса.

Хоть ISU и перераспределил медали после решения CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, на сайте организации до сих пор висят первоначальные итоги командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине. Согласно этому документу, сборная России набрала 74 очка и заняла первое место, команда США с 65 баллами стала второй, у японцев 63 очка и третья позиция. Четвертой стала сборная Канады, набравшая 53 очка.

Напомним, Валиева выступила в обеих программах командного турнира и показала лучший результат, принеся, таким образом, 20 баллов. ISU постановил вычесть эту сумму из результата российской команды. В ее активе осталось 54 очка. На этом Международный союз конькобежцев и остановился — как постановила организация, американцы стали после перераспределения медалей обладателями золота, японцы — серебра, а сборная России осталась с бронзой.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) уже заявил, что опротестует это решение. Еще во время Игр в Пекине президент организации Станислав Поздняков подчеркнул, что результаты командного турнира фигуристов «не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от дисциплинарного расследования в отношении спортсменки». Уже после релиза ISU ОКР заявил, что опротестует перераспределение медалей в CAS. В пятницу же, как и ожидалось, протест на решение Международного союза конькобежцев подали канадцы.

Аргументы для доказательства собственной правоты имеются у каждой стороны. Можно напомнить, каковы они. Позиция России основана на ряде процессуальных нарушений в деле Валиевой, которые не могут оправдать ее саму, но, возможно, способны сыграть роль в борьбе за сохранение медалей командного турнира. Главное из них — задержка результатов допинг-пробы фигуристки.

После опубликования мотивировочной части решения CAS основной вопрос остается без ответа — зачем стокгольмская лаборатория, получив положительный результат 11 января, перепроверяла его чуть ли не девять раз, отослав в итоге заинтересованным сторонам только после окончания командного турнира Игр? Ведь если бы о допинге в организме Валиевой сообщили сразу же, ее следа на Олимпиаде и не было — фигуристку заменили бы на запасную Елизавету Туктамышеву.

И на командный турнир бы вышла другая спортсменка. Даже не так важно, была бы это Анна Щербакова, Александра Трусова или та же Туктамышева. Любому, даже самому отъявленному хейтеру российского фигурного катания, очевидно, что с любой из этих спортсменок сборная точно так же завоевала бы золото.

Не хочется ссылаться на пример из художественной литературы, но как бы то ни было. Герой Агаты Кристи Эркюль Пуаро говорил: из всех версий правдивой, как ни крути, является самая вероятная. А избавиться от ощущения, что такое совпадение, как обнародование информации о положительной пробе Валиевой после окончания командного турнира, не случайно, не получается. Особенно если предположить, что информация с личными данными спортсменки каким-то образом оказалась в распоряжении лаборатории. А исключать этого нельзя.

Теперь встанем на позицию канадской стороны и попробуем понять, на что собираются напирать в суде они. Это не секрет: пункт 353 из регламента ISU, по которому при дисквалификации одного из участников соревнований находящиеся ниже него спортсмены должны подняться на одну строчку вверх. По этой логике, после аннулирования результата Валиевой сборная Канады должна получить по одному дополнительному баллу за короткую и произвольную программы в женском одиночном катании. Тогда у «кленовых листьев» стало бы 54 балла — и они бы опередили россиян.

Почему ISU не стал применять пункт 353, организация четко не объяснила, сославшись на мнение неких юридических экспертов, оценивших ситуацию. И объяснить, собственно, и не могла. Уже неоднократно говорилось о том, что ISU не удосужился четко прописать положения своего же собственного регламента по ряду пунктов проведения командного турнира. В том числе действия при дисквалификации одного из его участников.

Таким образом, можно констатировать — разбирательство в CAS будет прецедентным. Аналогичных случаев в истории не было просто потому, что олимпийский командный турнир по фигурному катанию в Пекине проходил только третий раз. В чью сторону качнется маятник, во многом зависит от того, как к процессу подготовятся юристы каждой стороны. Будем надеяться, что домашняя работа адвокатами ОКР будет проведена не спустя рукава. Противостояние России и Канады в зимних видах спорта — классика, но теперь оно перейдет в зал суда.