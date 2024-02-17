Без Валиевой «Спартакиада» станет интереснее? Неожиданные выводы накануне битвы в Магнитогорске | Источник: Sport24

Совсем скоро в Магнитогорске пройдет один из главных турниров сезона — «Спартакиада». Отбор на нее проходил по результатам этапов внутренней серии Гран-при. В итоге на соревнованиях выступят те, кто набрал больше всего баллов на стартах осенью.

Женское одиночное по инерции считается самым популярным и ожидаемым видом. Чаще всего девушки закрывают программу соревнований, так как больше всего зрителей приходят посмотреть именно на них. Но сейчас дисциплина лишилась своей главной звезды: Камила Валиева отобралась на «Спартакиаду», однако из-за дисквалификации не может выступать на турнире даже с показательным номером. В итоге список участниц немного изменился, как и расклад на турнир.

У остальных фигуристок есть возможность побороться за медали последнего старта в сезоне, который проходит в традиционном формате. Есть спортсменки, чьи выступления особенно ждут зрители. Самое удивительное — все они представляют разные тренерские коллективы, что заметно по стилю и выбранной стратегии.

Женщины: Аделия Петросян, Анна Фролова, Алина Горбачева, Вероника Яметова, Людмила Фурсова, Дарья Садкова, Ксения Синицина, Мария Агаева, Елизавета Куликова, Ксения Гущина, София Захарова.

Действующей чемпионкой России является Аделия Петросян. В этом сезоне ученица Тутберидзе стабильнее всех исполняла четверные прыжки в произвольной программе. Очевидно, что с ней соперничать сложно. Помимо элементов ультра-си у нее есть еще одно преимущество — Аделию очень любят судьи. Это видно и по надбавкам, и по компонентам. Арбитры не стесняются иногда даже пренебрегать правилами, чтобы лидер женской сборной получала хорошие баллы.

Несмотря на это, ей не удалось выиграть чемпионат по прыжкам, под конец соревнований спортсменка сильно устала, из-за чего начали вылезать ошибки. Интересно посмотреть, как после такого результата Петросян соберется и откатает в Магнитогорске.

Софья Муравьева | Источник: РИА "Новости"

Главной конкуренткой Аделии считалась Софья Муравьева. Фигуристка восстановила тройной аксель, что продемонстрировала и на чемпионате России, и на прыжковом турнире. При чистых прокатах она могла бы составить серьезную конкуренцию. За несколько дней до турнира фигуристка снялась по медицинским показаниям. Это сильно скажется не только на результатах, но и на общем статусе турнира. Единственная фигуристка с трикселем пропустит «Спартакиаду», что еще сильнее понизит уровень конкуренции.

Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать на Спартакиаде, искренне сожалению и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте. На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться. Всем любви и удачи! Софья Муравьева российская фигуристка

За серебро и бронзу будет интересная борьба. С одной стороны, есть Ксения Синицына и Анна Фролова, которые в этом сезоне демонстрируют хорошие результаты. Фигуристки не владеют элементами ультра-си, но показывают стабильность и хорошее катание. Сейчас в женской одиночке не так много сложных элементов, поэтому на первое место выходит чистота, скольжение и компонентность в целом. Синицына и Фролова как раз подходят под эти критерии. Также есть Вероника Яметова, которая каждый раз удивляет необычными постановками и образами. Ее прогресс очевиден, поэтому она легко может побороться за третье место на пьедестале.

Вот и получается нетипичная для женского одиночного ситуация: больший интерес вызывает не количество четверных и сложность программ, а чистота исполнения и красивое, качественное катание. На взрослом уровне сейчас сильно изменились тенденции. На «Спартакиаде» не будет битвы ультра-си, а скорее сбалансированные соревнования.