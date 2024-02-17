«У меня от этих штук уже башка болит». Загитова записала влог со Спартакиады
Первый канал опубликовал новый влог олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Первый канал опубликовал новый влог олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Фигуристка пообщалась с участниками Спартакиады в Магнитогорске — Марком Кондратюком, Евгением Семененко, Владиславом Дикиджи, Романом Савосиным и Андреем Мозалевым. Накануне спортсмены выступали с короткими программами.
«У меня от этих штук уже башка болит», — сказала Загитова во время записи, хватаясь за голову.
ВИДЕО.
Скриншот: видео Первого канала.