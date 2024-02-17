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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

«У меня от этих штук уже башка болит». Загитова записала влог со Спартакиады

Первый канал опубликовал новый влог олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

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«У меня от этих штук уже башка болит». Загитова записала влог со Спартакиады | Источник: Sports.Ru

Фигуристка пообщалась с участниками Спартакиады в Магнитогорске — Марком Кондратюком, Евгением Семененко, Владиславом Дикиджи, Романом Савосиным и Андреем Мозалевым. Накануне спортсмены выступали с короткими программами.

«У меня от этих штук уже башка болит», — сказала Загитова во время записи, хватаясь за голову.

ВИДЕО.

Скриншот: видео Первого канала.

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