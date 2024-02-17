«У меня от этих штук уже башка болит». Загитова записала влог со Спартакиады | Источник:

Фигуристка пообщалась с участниками Спартакиады в Магнитогорске — Марком Кондратюком, Евгением Семененко, Владиславом Дикиджи, Романом Савосиным и Андреем Мозалевым. Накануне спортсмены выступали с короткими программами.

«У меня от этих штук уже башка болит», — сказала Загитова во время записи, хватаясь за голову.