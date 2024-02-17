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11:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кондратюк о Спартакиаде: «Неплохой прокат и порванный костюм. Материя оторвалась — я сразу же понял, что варианта скидывать ее нет»

Накануне фигурист занял четвертое место в короткой программе Спартакиады.

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Кондратюк о Спартакиаде: «Неплохой прокат и порванный костюм. Материя оторвалась — я сразу же понял, что варианта скидывать ее нет» | Источник: Sports.Ru

"Неплохой прокат. И порванный костюм.

Это кусочек костюма (показывает в камеру — Sports.ru). У меня на руке есть красная тряпка, и ее закрывает вот такая черная материя, которая была не просто раскрыта, а полностью оторвана.

Повезло, что она не начала падать. Она оторвалась — я увидел и сразу же понял, что варианта скидывать ее нет.

Тейпы на спине? Да ничего нового уже два с половиной года. Просто бывают моменты, когда затишье. Бывают, когда бури. Сейчас нормально, просто в качестве профилактики на всякий случай. Их особо не видно, но с ними чуть поспокойней", — сказал Кондратюк.

Скриншот: видео Первого канала.

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