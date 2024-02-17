Фигурист Семененко стал победителем Спартакиады

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 17 февраля. /ТАСС/. Победитель командного чемпионата мира 2021 года фигурист Евгений Семененко занял первое место в мужском одиночном катании на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Магнитогорске.

По итогам двух программ он набрал 304,40 балла (104,84 за короткую программу + 199,56 за произвольную). Вторым стал Марк Кондратюк (297,72; 98,35 + 199,37). Третье место занял Владислав Дикиджи (283,48; 99,92 + 183,56).

В рамках Спартакиады проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, турнир завершится 18 февраля. Позднее в субботу женщины представят короткую программу.