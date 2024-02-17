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17:49 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Петросян лидирует после короткой программы на Спартакиаде

Второй идет Анна Фролова, третьей — Ксения Синицына.

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Источник: Чемпионат.com

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 17 февраля. /ТАСС/. Чемпионка России фигуристка Аделия Петросян занимает первое место после короткой программы на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Магнитогорске.

Петросян, представляющая Москву и тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, получила 86,29 балла. Второе место заняла Анна Фролова из Санкт-Петербурга (76,55). Третьей стала еще одна представительница столицы Ксения Синицына (75,75).

Спортсменки выступят с произвольными программами 18 февраля. В рамках Спартакиады проходит финал Гран-при России по фигурному катанию.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях принимают участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступают вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.

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