Фигуристка Петросян лидирует после короткой программы на Спартакиаде
Второй идет Анна Фролова, третьей — Ксения Синицына.
Второй идет Анна Фролова, третьей — Ксения Синицына.
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 17 февраля. /ТАСС/. Чемпионка России фигуристка Аделия Петросян занимает первое место после короткой программы на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Магнитогорске.
Петросян, представляющая Москву и тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, получила 86,29 балла. Второе место заняла Анна Фролова из Санкт-Петербурга (76,55). Третьей стала еще одна представительница столицы Ксения Синицына (75,75).
Спортсменки выступят с произвольными программами 18 февраля. В рамках Спартакиады проходит финал Гран-при России по фигурному катанию.
Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях принимают участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступают вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.