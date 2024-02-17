Валиева выпустит песню с известной певицей

«26 апреля выйдет трек с Камилой Валиевой. Трек будет в стиле современной детской считалочки», — сказал Мусагалиев в эфире шоу «Кстати» в соцсети «ВКонтакте», гостем которого выступила певица.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты в турнирах с 25 декабря 2021 года. Фигуристка может выступать только в коммерческих шоу, не субсидированных государственным или муниципальным бюджетом.