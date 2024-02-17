Тарасова жестко наехала на чемпиона Европы за резкое интервью. Его тренер прервал молчание, чтобы все разрулить | Источник: Sport24

Интервью Дмитрия Алиева после короткой программы стало самым обсуждаем на Спартакиаде. Чемпион России и Европы высказался о проблемах с мотивацией после того, как занял лишь предварительное восьмое место (из 11 участников).

«У нас от старта к старту одни и те же участники. Все хорошо, но только название старта меняется. Меня очень цепляло, когда в европейские годы с Хави (Фернандесом) соревновался… Здесь для меня все старты одинаковые. Они круто сделаны, не спорю, но я насколько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня не стоит, понимаете…



Я недавно общался со своим другом, в прошлом фигуристом достаточно титулованным, и я понял, что самый главный старт, который был в те годы — это чемпионат России. А здесь у нас практически каждый старт чемпионат России. Это круто, но я в этих условиях не чувствую правила, на меня не работают многие моменты. Но, может быть, все изменится», — сказал Алиев, сразу попросил не печатать фразу про «не стоит». Но, когда ты даешь интервью для полутора десятков человек сразу, невозможно, чтобы просьбу выполнили все. От слов про проблемы с мотивацией Дима не отказывался.

Интервью Алиева вызвало резонанс. Слова чемпиона Европы прокомментировала даже легендарная Татьяна Тарасова.

«Когда он успел перегореть? В этом сезоне ни разу хорошо не катался. Он что, первого сентября перегорел? Надо спросить у тренера и у него самого, сможет ли он заново завести себя», — не подбирала слов Татьяна Анатольевна в интервью «Матч ТВ».

На следующий день произвольная программа прошла для Алиева в разы лучше. Там ему покорились три разных четверных прыжка — тулуп, сальхов (с помаркой) и лутц, что позволило фигуристу занять по итогам программы третье место и подняться на четвертое по сумме двух выступлений. Покинув лед, Алиев вышел к журналистам вместе со своим тренером Евгением Рукавицыным, который крайне редко дает интервью.

«Всегда с уважением относился к представителям вашей профессии, среди вас много порядочных людей, многих я знаю лично. Но хочу прокомментировать вчерашний день. Знаю, что Дима человек очень откровенный, эмоциональный, любящий в широком смысле этого слова. Вчера все были не в восторге от сказанной им фразы», — начал Евгений Владимирович.

«Ему пришлось так сказать, потому что очень велико было разочарование. В этом прокате виноваты только мы. Но у нас нет проблем с мотивацией. Дима позволил себе чуть откровенности про себя, не про какие-то глобальные процессы. Нехватка мотивации, желание выступать на чемпионатах мира — вообще не про это был спич!



Скажу вам, мы прожили непростую ночь. Услышьте меня: на чемпионатах страны, когда идет отбор на Олимпийские игры, в коридорах треск стоит от напряжения. И вот спортсмены берут от этого треска какую-то частичку адреналина, она добавляется к идеальной форме — и человек выдает сверхкатание. Дима говорил вот об этой частичке, которую он ждал, но ее почему-то не было.



Я воспитываю ребят, как бы пафосно ни звучало, в ключе патриотизма. Мы счастливы кататься здесь, мы безумно рады. У нас было огромное количество разных предложений, условно говоря, о смене гражданства, но мы их даже не обсуждали. Мы патриоты, мы хотим кататься за Россию и в России», — говорит тренер чемпиона Европы.

На вопрос журналистов о том, столкнулся ли фигурист с критикой от руководства, Рукавицын покачал головой и промолчал. Но слово взял Алиев.

«Я очень эмоциональный, все пропускаю через себя. Если честно, никогда не читаю комментариев, но тут натолкнулся глазами. Увидел, что это прокомментировала даже Татьяна Анатольевна Тарасова. Стало немножко смешно, что это так раздули, что даже Татьяне Анатольевне позвонили…



Наверное, если бы это было не после неудачного выступления, вы бы прочувствовали мои слова по-другому. А так, получилось, что все превратилось для меня в какой-то пожар. Были фразы, будто я ни во что не ставлю наших спортсменов и хочу соревноваться только с Хавьером Фернандесом.



Или комментарии в духе, что я Фернандесу по 20 баллов проигрывал, куда мне с ним соревноваться. Все скажут, что я с нашими парнями общаюсь очень хорошо, и я каждого из них уважаю. Ни в коем случае нет такого, что они для меня никто и они меня не мотивируют».

«Его обвинили, что он чуть ли не предатель. Хотя мы патриоты. Сегодняшний прокат я посвящу той когорте ваших коллег, которая все это устроила», — говорит тренер.

— Жаловаться на проблемы с мотивацией — это плохо?

Рукавицын: Дима говорил только о внутренней мотивации. Не турбулентность в мире, не про это разговор! Глобально проблем с мотивацией у нас нет.

Жаль, что мы попали под эту раздачу, потому что у нас как раз философия построена на уважении и благодарности к федерации за то, что мы можем кататься на таких красивых стадионах, жить в прекрасных отелях. Мы не стремимся за границу. Мы рады быть здесь, пусть они нам завидуют. Вот в чем наша философия, вот почему я сейчас здесь.

Алиев всегда был честен в своих интервью. Но, видимо, теперь будет осторожнее выражать свои чувства. Только правильно ли это?

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