Без Валиевой и конкуренции: главные потери Спартакиады

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Фигурное катание на Спартакиаде набирает обороты. Короткую программу у женщин выиграла Аделия Петросян, набрав такие баллы, что впору задуматься: конкуренцию ей по силам было бы составить только Камиле Валиевой. Обо всем — в материале РИА Новости Спорт.

Фигурному катанию нужна Камила

Невероятно, но факт — во второй день Спартакиады в Магнитогорске журналистов кормили клубничным десертом. Это, конечно же, чистой воды совпадение, но в наше время тонких нюансов каждый такой момент наполняется глубинным смыслом. В данный момент, конечно, трудно удержаться от воспоминаний о том, кого главный турнир в сезоне потерял. Очень долго нам казалось, что женское одиночное катание неисчерпаемо. Что звездных фигуристок как нефти в земных недрах — запас, безусловно, конечен, но настолько ли, чтобы переживать об этом в ближайшие лет 50?

Новые надежды, новые ярчайшие звезды, новые самые лучшие и самые невероятные, «никогда мы не видели ничего подобного». Казалось, что каждый сезон будем начинать с этих слов, а в конце оценивать, как далеко в космос забрались эти наши новые звезды. И тут — Спартакиада, Магнитогорск, с чисто соревновательной точки зрения ничего важнее в календарном году уже не случится. И как-то неожиданно оказалось, что именно в женском одиночном катании без Камилы Валиевой конкурировать за победу-то особо и некому.

Есть совершенно прекрасные Анна Фролова и Ксения Синицына, на которых можно с превеликим удовольствием смотреть даже без намеков на ультра-си. Есть Вероника Яметова, ураганной мощью которой можно уральские горы раскрошить в пыль. Есть Алина Горбачева и Дарья Садкова, у которых и статус солидный, и ультра-си.

Однако давайте честно. Кто из них сегодня боролся за победу с Аделией Петросян? Больше 86 баллов, тройной аксель — и что против этого? Да, была бы здорова Софья Муравьева, обстановка могла сложиться другая, и борьба развернулась бы аж между двумя спортсменками. Но вряд ли даже такой уровень оппозиции можно назвать пределом мечтаний российского болельщика.

Камилы очень не хватает. И мы все, как и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), надеемся, что она найдет силы и мотивацию вернуться в спорт. Есть ощущение, что сейчас Валиева фигурному катанию нужна даже больше, чем фигурное катание ей самой.

Судейские огрехи

Танцы на льду в Магнитогорске по накалу борьбы за первое место составляют очень достойную конкуренцию женскому одиночному. В том смысле, что двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, хоть и не прыгают никакие аксели, борются сами с собой. Ну и заочно, конечно, с лучшими западными парами, но борьба эта практического смысла не имеет по разного рода причинам.

Куда больший интерес для изучения представляют два других сюжета. Первый — серебряные призеры чемпионата страны Елизавета Шанаева и Павел Дрозд как-то неожиданно рухнули в таблице, хотя на льду не падали. Если в прошлом сезоне дуэт, который уже на данный момент можно назвать третьим по статусу в группе Александра Жулина, стабильно шел в топе, то сейчас на двух главных стартах — чемпионате страны и Спартакиаде — выпали из призовой тройки. Полтора месяца назад они были четвертыми, сейчас пятыми. А выше них — вчерашние юниоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, которые привезли им в Магнитогорске более семи баллов. Для танцев на льду — смертный приговор.

Почему так происходит? Вопрос интригующий. Елизавета с Павлом в микст-зоне после произвольной, впрочем, недовольства не выказали, хотя Шанаева показалась несколько расстроенной. Случайной тенденцией это уже не назовешь.

Ну, а второй — уже, к сожалению, привычные огрехи в судействе. На этот раз применительно к паре Софья Шевченко / Андрей Ежлов. Фигуристы катаются вместе первый сезон, для Андрея это и вовсе первый танцевальный опыт, Софья — чемпионка мира среди юниоров. Да и тренерский штаб у ребят не последний — и Елену Масленникову, и Илью Авербуха ноунеймами не назовешь.

По странному стечению обстоятельств оценивают Шевченко и Ежлова именно как случайных прохожих. В произвольном танце они заняли последнее место, набрав немногим больше 108 баллов и получив сразу два штрафных очка — за «лишний элемент» и передержку одной из поддержек. В первом случае судьи посчитали за два отдельных элемента один — «хореослайд», который превратился в «слайд + поддержку». Почему? Арбитры решили, что Софья перед слайдом слишком много времени провела в воздухе — больше трех секунд.

Однако при детальном рассмотрении оказывается, что это не так. Несколько подсчетов и замеров сразу показывают, что и трех секунд там не было, а значит никакого «лишнего элемента» быть не должно. А это не только дополнительный балл за счет «штрафного», но и еще балла четыре за финальную поддержку, которую обнулили из-за превышения допустимого количества элементов.

На данном этапе, конечно, это ни на что капитально не повлияло — подняться с итогового шестого места на пятое было слишком тяжело. Но в перспективе «лишние баллы» могут решить чью-то судьбу. Остается лишь надеяться, что в положительном ключе.

Героический Кондратюк

А вот где не было никаких подковерных историй, так в мужском одиночном. Евгений Семененко пробил 300 баллов по сумме двух программ и вошел в пантеон рекордсменов на национальном уровне. Марк Кондратюк героически отбомбил произвольную и выбился с четвертого места на итоговое второе. Владислав Дикиджи продолжил шикарный дебютный взрослый сезон третьим местом среди лучших одиночников страны и подтвердил, что с ним придется считаться.

Дмитрий Алиев упал в подвал таблицы в короткой программе и едва не взлетел на пьедестал (четвертое место). А потом пришел в микст-зону вместе с тренером Евгением Рукавицыным прояснить, что же имел в виду фигурист накануне, когда говорил про отсутствие драйва. Настоящая спортивная борьба без нюансов и полутонов, за которой хочется наблюдать.

Но даже тут был повод погрустить. Призер чемпионата Европы Александр Самарин, 26-летний ветеран нашего фигурного катания, выступил с произвольной программой и вышел в микст-зону. Оказалось, чтобы попрощаться.

«Зачем юлить? Это означает окончание (карьеры). Да, вышло не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших», — сказал он.

Стало даже как-то не по себе. Хочется пожелать Александру удачи в мирной жизни. А нашему фигурному катанию — найти новых героев. Ведь именно для этого тренеры и работают дальше.

Влад Жуков