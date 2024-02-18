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50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
11:09 (мск), источник: Sport24

«Кринжа дала». Туктамышева показала забавный момент из эфира Спартакиады

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео забавного эпизода во время трансляции Зимней Спартакиады сильнейших в Магнитогорске.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

На соревнованиях Туктамышева выступает в роли комментатора в паре с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым.

«Короче, ты за официальную часть будешь, а я просто кринжа буду давать здесь», — заявила Елизавета, не заметив, что момент попал в прямую трансляцию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кринжа дала, получается», — иронично подписала ролик «Императрица».

27-летняя Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. В октябре прошлого года она приостановила соревновательную карьеру.

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