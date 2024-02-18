«Кринжа дала». Туктамышева показала забавный момент из эфира Спартакиады

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На соревнованиях Туктамышева выступает в роли комментатора в паре с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым.

«Короче, ты за официальную часть будешь, а я просто кринжа буду давать здесь», — заявила Елизавета, не заметив, что момент попал в прямую трансляцию.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240528&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Кринжа дала, получается», — иронично подписала ролик «Императрица».