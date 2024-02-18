«Кринжа дала». Туктамышева показала забавный момент из эфира Спартакиады
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео забавного эпизода во время трансляции Зимней Спартакиады сильнейших в Магнитогорске.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео забавного эпизода во время трансляции Зимней Спартакиады сильнейших в Магнитогорске.
На соревнованиях Туктамышева выступает в роли комментатора в паре с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым.
«Короче, ты за официальную часть будешь, а я просто кринжа буду давать здесь», — заявила Елизавета, не заметив, что момент попал в прямую трансляцию.
«Кринжа дала, получается», — иронично подписала ролик «Императрица».
27-летняя Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. В октябре прошлого года она приостановила соревновательную карьеру.