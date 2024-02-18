«Надеюсь, я вас не слишком бесила в эфире». Туктамышева попросила оценить ее работу комментатором на Спартакиаде | Источник:

"Всем привет, милые люди! Вот и закончилось очередное комментирование соревнований.

Пожалуйста, напишите по делу, что было хорошо, а что плохо. Понимая желание аудитории, я точно смогу стать лучше! Буду стараться и работать над грамотной речью и тембром голоса.