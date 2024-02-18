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50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
11:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Надеюсь, я вас не слишком бесила в эфире». Туктамышева попросила оценить ее работу комментатором на Спартакиаде

Туктамышева комментировала соревнования фигуристов на Спартакиаде в Магнитогорске.

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«Надеюсь, я вас не слишком бесила в эфире». Туктамышева попросила оценить ее работу комментатором на Спартакиаде | Источник: Sports.Ru

"Всем привет, милые люди! Вот и закончилось очередное комментирование соревнований.

Пожалуйста, напишите по делу, что было хорошо, а что плохо. Понимая желание аудитории, я точно смогу стать лучше! Буду стараться и работать над грамотной речью и тембром голоса.

Надеюсь, я вас не слишком бесила в эфире? всем добра❤️" — написала чемпионка мира по фигурному катанию.

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