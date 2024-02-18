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13:08 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли Спартакиаду в парном катании

По итогам двух программ спортсмены набрали 239,11 балла.

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Источник: РИА "Новости"

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Магнитогорске.

По итогам двух программ спортсмены набрали 239,11 балла (81,46 за короткую программу + 157,65 за произвольную программу). Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (230,79; 78,01 + 152,78), третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (218,70; 77,31 + 141,39).

Позднее в воскресенье женщины представят произвольную программу и завершат соревновательную часть Спартакиады по фигурному катанию.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях принимают участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступают вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.

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