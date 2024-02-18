Фигуристка Петросян стала победительницей Спартакиады

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Аделия Петросян выиграла женские соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Турнир проходил в Магнитогорске.

По итогам двух программ победительница набрала 252,97 балла (86,29 за короткую программу + 166,68 за произвольную программу). Второе место заняла Анна Фролова (225,98; 76,55 + 149,43). Тройку призеров замкнула Ксения Синицына (224,65; 75,75 + 148,90).