Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Лорьян
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лацио
Болонья
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Реал
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Альмерия
Футбол. Зарубежный
19:05
Реймс
Ланс
Футбол. Зарубежный
19:30
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Бохум
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрозиноне
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Реал Сосьедад
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
21
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Трактор
61
Футбол. Зарубежный
22:45
Брест
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Алавес
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас
Каролина
13
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Коламбус
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Виннипег
24
Хоккей. НХЛ
19.02
Колорадо
Аризона
Хоккей. НХЛ
19.02
Питтсбург
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Джерси
Филадельфия
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Вашингтон
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Анахайм
92
Все события
Фоторепортажи
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
15:08 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Петросян стала победительницей Спартакиады

Аделия Петросян по итогам двух программ набрала 252,97 балла.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Аделия Петросян выиграла женские соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Турнир проходил в Магнитогорске.

По итогам двух программ победительница набрала 252,97 балла (86,29 за короткую программу + 166,68 за произвольную программу). Второе место заняла Анна Фролова (225,98; 76,55 + 149,43). Тройку призеров замкнула Ксения Синицына (224,65; 75,75 + 148,90).

Женщины закрыли соревновательную программу по фигурному катанию на Спартакиаде. У мужчин победу одержал Евгений Семененко, в парном катании выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь