Владислав Дикиджи: «Бывают дни, когда я чувствую себя совсем не очень и происходят небольшие “психи” в голове. Раньше я мог просто уйти с тренировки» | Источник: Sports.Ru

"Сейчас я стабильно готовлюсь за три недели и не позволяю себе ничего лишнего на тренировках, [ничего] плохого выкидывать.

Бывают дни, когда я чувствую себя совсем не очень и происходят небольшие «психи»… в голове. Сейчас реже. Раньше я мог просто уйти с тренировки. Я очень сильно, очень сильно извиняюсь перед Олегом Станиславовичем (Татауровым) за такое.