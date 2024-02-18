Владислав Дикиджи: «Бывают дни, когда я чувствую себя совсем не очень и происходят небольшие “психи” в голове. Раньше я мог просто уйти с тренировки»
Накануне фигурист завоевал бронзу на Спартакиаде в Магнитогорске.
Накануне фигурист завоевал бронзу на Спартакиаде в Магнитогорске.
"Сейчас я стабильно готовлюсь за три недели и не позволяю себе ничего лишнего на тренировках, [ничего] плохого выкидывать.
Бывают дни, когда я чувствую себя совсем не очень и происходят небольшие «психи»… в голове. Сейчас реже. Раньше я мог просто уйти с тренировки. Я очень сильно, очень сильно извиняюсь перед Олегом Станиславовичем (Татауровым) за такое.
Сейчас, если я, допустим, так себя чувствую, я показываю Олегу Станиславовичу: тайм-аут. И он меня сам уже отпускает — я вздохну одну тренировку, а на следующую опять уже выхожу с силами", — сказал Дикиджи, отвечая на вопросы для влога Алины Загитовой.