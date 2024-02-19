Татьяна Мишина о Туктамышевой в роли комментатора: «Выступает много друзей, приятелей, и не хочется никого обижать. Наверное, это создает ей небольшой барьер» | Источник: Sports.Ru

"Я слышала, как Лиза комментирует соревнования. Она хорошо говорит, все по делу, правильно подмечает все профессиональные моменты, дает доброжелательные комментарии. Специалист высокого уровня. Думаю, с каждым разом она будет все увереннее и убедительнее.

Конечно, выступает много друзей, приятелей, и не хочется никого обижать. Наверное, это создает ей небольшой барьер. Но надо говорить, что думаешь и может быть делать комментарии поострее. А так у нее хорошая, грамотная речь, спокойно, без надрывов, мне очень понравилось", — сказала Мишина.