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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Татьяна Мишина о Туктамышевой в роли комментатора: «Выступает много друзей, приятелей, и не хочется никого обижать. Наверное, это создает ей небольшой барьер»

В этом сезоне Туктамышева комментировала чемпионат России и Спартакиаду.

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Татьяна Мишина о Туктамышевой в роли комментатора: «Выступает много друзей, приятелей, и не хочется никого обижать. Наверное, это создает ей небольшой барьер» | Источник: Sports.Ru

"Я слышала, как Лиза комментирует соревнования. Она хорошо говорит, все по делу, правильно подмечает все профессиональные моменты, дает доброжелательные комментарии. Специалист высокого уровня. Думаю, с каждым разом она будет все увереннее и убедительнее.

Конечно, выступает много друзей, приятелей, и не хочется никого обижать. Наверное, это создает ей небольшой барьер. Но надо говорить, что думаешь и может быть делать комментарии поострее. А так у нее хорошая, грамотная речь, спокойно, без надрывов, мне очень понравилось", — сказала Мишина.

«Надеюсь, я вас не слишком бесила в эфире». Туктамышева попросила оценить ее работу комментатором на Спартакиаде.

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