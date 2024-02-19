Алина Загитова станет почетным гостем турнира «Игры Будущего» в Казани
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
"Будет огромное количество почетных гостей, в том числе и Алина Загитова. По моей информации, она приедет.
Много заслуженных людей будет, пригласили много наших партнеров, друзей, знаменитых людей, звезд", — сказал Леонов.
«Игры Будущего» — международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.
Турнир пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 объектах в Казани и Сочи.