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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Сейчас мы на стадии финализации проекта. Если все будет хорошо, то в этом году его реализуем»

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в фигурном катании.

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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Сейчас мы на стадии финализации проекта. Если все будет хорошо, то в этом году его реализуем» | Источник: Sports.Ru

"Сейчас мы находимся на стадии финализации проекта. Алина приедет на Игры Будущего, у нас намечено несколько рабочих встреч. Проект идет, готовим документацию.

Место для школы определили, это будет центр города. Если все будет хорошо, то в этом году проект реализуем. План такой.

Конечно, есть ряд технический вещей. Мы не знаем, сколько на выходе будет стоить проект. Но есть желание!" — сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени — что об этом известно?

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