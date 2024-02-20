«Загитова, Валиева и Трусова — очень творческие люди. У них огромная фан-база, которую нужно развлекать». Продюсер Рудченко о фигуристках в музыке

"Действительно, сейчас много фигуристок и спортсменов хотят идти в музыку и медиа. В этом ничего плохого нет, но все мы должны понимать, что качество творчества должно быть на высоте. Когда выходит олимпийский чемпион петь песню, то ожидания от него огромные.

Загитова, Валиева и Трусова — сами по себе очень творческие люди. У них огромная фан-база, которую нужно развлекать и увлекать. Конечно, когда фигуристка заканчивает свою активную спортивную карьеру, то ей могут подсказать, что нужно пользоваться своей популярность.