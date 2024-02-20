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14:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Загитова, Валиева и Трусова — очень творческие люди. У них огромная фан-база, которую нужно развлекать». Продюсер Рудченко о фигуристках в музыке

Алина Загитова ранее выступала в дуэте с певицей Zivert, Камила Валиева в апреле появится в совместном треке с MIA BOYKA, а Александра Трусова на данный момент выпустила две песни.

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"Действительно, сейчас много фигуристок и спортсменов хотят идти в музыку и медиа. В этом ничего плохого нет, но все мы должны понимать, что качество творчества должно быть на высоте. Когда выходит олимпийский чемпион петь песню, то ожидания от него огромные.

Загитова, Валиева и Трусова — сами по себе очень творческие люди. У них огромная фан-база, которую нужно развлекать и увлекать. Конечно, когда фигуристка заканчивает свою активную спортивную карьеру, то ей могут подсказать, что нужно пользоваться своей популярность.

Лучше всего это можно сделать через творчество. Думаю, многие продюсеры предлагают свои услуги для продвижения, поэтому мы и видим такое рвение фигуристок в музыке и кино. Это уже становится целым явлением. А плохо это или хорошо — уже каждый сам решает", — сказал музыкальный продюсер Павел Рудченко.

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