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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Алина занимается поиском тренеров. Думаю, она будет больше генеральным менеджером»

Ранее стало известно, что школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию появится в Казани.

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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Алина занимается поиском тренеров. Думаю, она будет больше генеральным менеджером» | Источник: Sports.Ru

"Проект идет, хотим запустить этим годом, чтобы в течение года и построили объект, и запустилась школа. Алина занимается поиском тренеров, общаемся в рабочем формате, у нее есть наработки по некоторым ребятам, которые в перспективе готовы здесь работать со спортсменами. Она будет курировать, она пока не тренер, все-таки больше спортсменка.

Думаю, что она будет больше таким, как в хоккее говорят, general manager, генеральным менеджером, будет все равно их подбирать, их курировать, мониторить, ставить задачи.

Вчера она мне звонила, на связи постоянно. У нее есть команда ребят, которая тоже компетентна, проект вместе рисовали с точки зрения помещения и прочего. Есть наработки по специалистам, которые готовы здесь работать", — сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени — что об этом известно?

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