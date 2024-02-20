Смена гражданства в фигурном катании может стать массовой. Это ударит по России

Раз в несколько лет чиновники Международного союза конькобежцев и представители федераций любят собираться в каком-нибудь хорошем месте, чтобы обсудить, куда же развивать подотчетные им виды спорта. В 2022 году это был Пхукет, будущим летом будет Лас-Вегас — самое то, чтобы без устали и отдыха работать, не отвлекаясь.

Представитель России, кстати, на конгресс приглашен. Никак на возвращение России это повлиять не должно — больше шансов даже у Белоруссии. Но окончательно от мира, получается, мы не отрезаны.

В преддверии конгресса формируется повестка с возможными изменениями в правилах. На днях издание «Р-Спорт» опубликовало ряд предложений о реформах от национальных федераций, которые содержатся в документе и могут серьезно изменить расклад в фигурном катании.

Канада готовит революцию

Главное из них, конечно, канадское. Skate Canada предлагает упростить правила переходов фигуристов из одной национальной сборной в другую. «Кленовые» хотели бы, чтобы обоснованием для смены спортивного гражданства был «формальный запрос на открепление» в пользу другой национальной федерации. При этом в предложении указано, что предыдущая федерация, которую ранее представлял спортсмен, должна предоставить разрешение на смену спортивного гражданства сразу же после получения «необходимых документов», говорит источник. Предполагается, что разрешение вступит в силу сразу после отбытия карантина с момента последнего старта спортсмена на международном уровне. Карантин должен составить «один полный сезон» вместо календарного года, как было ранее.

В оригинале документа используется формулировка must be («должен быть» дан релиз), в то время как в действующем Уставе ISU говорится, что «в релизе не должно быть отказано без причин». Таким образом, по сути, вводится уведомительный порядок переходов, а не разрешительный.

Решение еще не принято — по нему должен проголосовать конгресс, и волноваться о судьбе своих спортсменов стоит не только России. Катавасия со сменой гражданства может привести к полному размытию понятия страны — толпы китайцев в европейских сборных по настольному теннису вряд ли как-то способствуют развитию вида спорта — лишь позволяют местному министерству отчитаться о медальке.

Спасение русских фигуристов — или развал федерации?

И тем не менее предложение могут принять — у него есть немало интересантов. Что это значит на практике? Что российским фигуристам откроется дорога на международные соревнования, но вне рамок России. Теперь им не нужно будет ждать разрешения от Федерации фигурного катания России, которая последние годы последовательно ставила препоны на пути за рубеж, увеличив срок карантина до двух лет. Показателен пример прошлой весны, когда отпустили в сборную Грузии Диану Дэвис и Глеба Смолкина, но не отпустили Дарио Чиризано в Чехию.

Но история, конечно, не настолько черно-белая — понятно, что канадцы, вольно или не вольно, разваливают сам институт российского фигурного катания, поэтому пытаться удержать своих на месте наши будут. Рычагов у федерации остается достаточно, главных — два. Во-первых, можно устроить так, чтобы новоиспеченный иностранный спортсмен не смог кататься в России. Такой прецедент был, к примеру, у Владимира Самойлова — его не очень приветствовали на льду «Москвича» после перехода в Польшу. То есть либо индивидуальное и очень дорогое катание, либо переезд, на который не все могут решиться.

Во-вторых — заработки и шоу. В России фигурист может зарабатывать выступлениями в спектаклях самого разного уровня — речь не только об Авербухе, Навке, Плющенко и Тутберидзе. В нашей стране огромный спрос на подкатки и тренировки детей и любителей. В Европе, Америке или Азии такого нет.

Но что желающих, как в фильме Гайдая, добежать до канадской или какой-нибудь другой границы станет больше — однозначно. Выбор каждый будет делать сам. Может быть, это даже поспособствует возвращению России на мировые соревнования — когда в ISU увидят, как быстро русские заполоняют протоколы под другими флагами. Пусть уж лучше у себя остаются с тремя квотами.

Падения и квалификация

Помимо облегчения смены гражданства на конгресс вынесены другие предложения. Федерация фигурного катания Австрии озвучила идею отменить квалификационный раунд на чемпионате мира, который ввели несколькими сезонами ранее, но с сезона-2024/25. Как отмечается в предложении Австрии, данное решение повлечет за собой дополнительные расходы на организацию и проведение соревнований, а для спортсменов — на проживание и необходимость менять билеты на самолет в случае неудачи в квалификации.

Кроме того, Нидерланды предложили ввести дополнительный штраф за падение с элементов во время проката. Помимо отрицательных оценок за качество исполнения элемента (GOE), предлагается снижать базовую стоимость элемента с падением на 50%. Недокрут ее снижает на 20%. Это тоже можно считать борьбой против технического прогресса — так как именно благодаря высокой базе четверных российские фигуристки побеждали соперниц, даже несмотря на падения.

Федерация фигурного катания США вынесла на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение о снижении возрастного ценза в парном катании. Сейчас допускается участие во взрослых соревнованиях фигуристов, достигших 17-летнего возраста. При этом американская сторона предлагает снизить планку до 16 лет только в парном катании из-за специфических особенностей данного вида, отмечается, что более высокий возрастной порог может привести к существенному снижению уровня взрослых соревнований.

Конгресс ISU пройдет с 10 по 14 июня.