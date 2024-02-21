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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Тарасова о школе Загитовой: «У Алины все получится, она успешная девушка. Что же это за профессия такая, в которой у нее может не получиться?»

Ранее стало известно, что школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию появится в Казани.

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Тарасова о школе Загитовой: «У Алины все получится, она успешная девушка. Что же это за профессия такая, в которой у нее может не получиться?» | Источник: Sports.Ru

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов накануне рассказал, что Загитова занимается поиском тренеров: «Думаю, она будет больше генеральным менеджером».

"Мне кажется, что у Алины все получится. Она такая успешная девушка, что у нее все получается.

Что же это за профессия такая, в которой у нее может не получиться?" — сказала заслуженный тренер СССР.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени — что об этом известно?

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