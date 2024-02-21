Тарасова заявила, что ситуация с Валиевой — это трагедия сезона

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. Также фигуристка не имеет права принимать участие в мероприятиях, полностью или частично спонсируемых государством.

«Ситуация, которая произошла с Камилой, это не то что разочарование этого сезона, это трагедия сезона и несправедливое отношение к Валиевой. Мы будем стараться поддерживать её и дальше во всех начинаниях. Если ей нужна моя поддержка, я всегда открыта», — сказала Тарасова Metaratings.