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15:50 (мск), источник: Московский комсомолец

Тарасова заявила, что ситуация с Валиевой — это трагедия сезона

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой — это трагедия сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. Также фигуристка не имеет права принимать участие в мероприятиях, полностью или частично спонсируемых государством.

«Ситуация, которая произошла с Камилой, это не то что разочарование этого сезона, это трагедия сезона и несправедливое отношение к Валиевой. Мы будем стараться поддерживать её и дальше во всех начинаниях. Если ей нужна моя поддержка, я всегда открыта», — сказала Тарасова Metaratings.

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