Валиева наблюдала за церемонией открытия Игр будущего рядом с Путиным

Мероприятие прошло в выставочном комплексе «Казань Экспо». Валиева была по левую руку от Путина. Справа от президента оказался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Сзади расположились бронзовый призёр ЧЕ по футболу Андрей Аршавин и бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Отметим, Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.