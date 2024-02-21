Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Порту
Арсенал
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Лутон Таун
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Баффало
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Филадельфия
Футбол. Еврокубки
21.02
Гент
Маккаби Хайфа
11
Хоккей. КХЛ
21.02
Ак Барс
Локомотив
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Коламбус
Хоккей. НХЛ
06:00
Аризона
Торонто
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Бостон
Хоккей. КХЛ
21.02
Салават Юлаев
Адмирал
30
Все события
Фоторепортажи
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
21 февраля, источник: Чемпионат.com

Валиева наблюдала за церемонией открытия Игр будущего рядом с Путиным

Российская фигуристка Камила Валиева присутствовала на церемонии открытия Игр будущего, которая прошла в Казани. Спортсменка заняла место на трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Мероприятие прошло в выставочном комплексе «Казань Экспо». Валиева была по левую руку от Путина. Справа от президента оказался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Сзади расположились бронзовый призёр ЧЕ по футболу Андрей Аршавин и бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Отметим, Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.

 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь