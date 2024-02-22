Золото Олимпиады в Сочи и свадьба на крыше: история любви Транькова и Волосожар

Максим Траньков и Татьяна Волосожар стали одними из главных звезд Олимпиады в Сочи. Именно после домашних Игр-2014 стало известно, что фигуристы являются парой не только на льду. Причем поклонников спортсменов ждала еще одна счастливая новость: они обручились. Сейчас чемпионы воспитывают двоих детей и готовятся стать родителями в третий раз. Вспоминаем, с чего началась их лавстори.

Содержание статьи

Спортивные достижения Волосожар и Транькова

История любви Волосожар и Транькова

Свадьба Транькова и Волосожар

Дети Транькова и Волосожар

Где живут фигуристы

Спортивные достижения Волосожар и Транькова

Максим Траньков с 2003 по 2010 год выступал в паре с Марией Мухортовой. Они выиграли чемпионат мира среди юниоров (2005), затем становились чемпионами России (2007) и взяли на чемпионате Европы серебро (2008) и две бронзы (2009, 2010).

Татьяна Волосожар в 14 лет перешла в парное катание и с 2000 года участвовала в юниорских и затем взрослых соревнованиях с Петром Харченко. Их лучшим достижением стала золотая медаль чемпионата Украины (2004). С 2004 по 2010 год Волосожар выступала со Станиславом Морозовым. На их счету победы в чемпионате Украины (2004, 2006, 2007, 2009), серебро на двух Универсиадах (2005 и 2007).

В 2010 году Волосожар получила российское гражданство и начала кататься с Траньковым. Этот союз оказался очень успешным. Татьяна и Максим — чемпионы (2013) и вице-чемпионы (2011, 2012) мира, четырехкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016), победители финала «Гран-при» (2013), трехкратные чемпионы России (2011, 2013, 2016). Главный успех пары — на домашних Олимпийских играх в Сочи. В 2014 году фигуристы стали двукратными олимпийскими чемпионами в командных и личных соревнованиях.

История любви Волосожар и Транькова

Фигуристы по стечению обстоятельств остались без партнеров в межсезонье-2010, им предложили встать в пару и начать тренироваться у начинающего тренера Нины Мозер. Одной из первых программ Татьяны и Максима была «Ромео и Джульетта». Как оказалось позже, она стала в чем-то пророческой.

«Самая знаменитая история любви принесла любовь не только в сердца наших болельщиков, но и в наши сердца, вот только историю мы немного переписали, у нее теперь счастливый конец!» — вспоминал Траньков.

Когда Татьяна и Максим начали кататься вместе, сердце Волосожар было занято. У девушки продолжался роман с бывшим партнером по спорту — Морозовым. Станислав тоже перебрался в Россию и начал работать одним из тренеров фигуристов. И у Транькова тогда была девушка. Однако симпатия между спортсменами чувствовалась с самого начала. И она была настолько сильна, что в финале «Гран-при» в 2012 году после проката произвольной программы партнеры поцеловались прямо на льду. Это породило много слухов о романе. Подтвердить пара этого не могла, так как их на тот момент связывала только дружба, но недолго.

«Буду честным, был момент, когда грань между дружбой и отношениями начала стираться. После окончания чемпионата мира мы с Таней сбежали с банкета, взяли розовое вино, сыр и ушли на море. Смотрели на закат, молчали, а когда похолодало, Таня облокотилась на меня, и я ее приобнял…» — писал Траньков в автобиографии.

Максим долго не мог решиться сделать первый шаг, ведь у него был принцип — не иметь романтических отношений с партнершами.

«Во мне всегда существовало табу на отношения внутри пары. И через призму этого я не видел ни изменившегося отношения Тани ко мне, ни моего отношения к ней — куда более романтичного, чем я об этом думал», — вспоминал фигурист.

В какой-то момент Волосожар ничего не оставалось, как самой признаться в чувствах. Каково было ее удивление, когда Траньков сказал, что не может ответить ей взаимностью. Девушка расстроилась, партнеру пришлось успокаивать ее. Максим проводил фигуристку до номера, уложил спать и незаметно для себя уснул. На утро он пересмотрел ситуацию и понял, что у него уже давно есть сильные чувства к Татьяне, просто он их не замечал.

«Нам так хорошо вместе, нам всегда есть о чем говорить и молчать, мы всегда круто проводим время вместе. Мы знаем друг друга. Она красивая, умная, обаятельная, добрая, милая. Да я просто не могу представить себя без нее! И пока я думал, то понял, что и правда испытываю куда большие чувства, чем сам себе признавался», — написал фигурист в автобиографии.

Уже на шоу в Японии в 2012 году они выступали как пара не только на льду, но и в жизни. Правда, афишировать новый статус они не стали, ждали подходящего момента.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков | Источник: Соцсети

Свадьба Транькова и Волосожар

Максим сделал предложение своей возлюбленной в новогоднюю ночь, в начале 2015-го. Это было на Бали, где оба отдыхали.

«После боя курантов мы все вместе прыгнули в бассейн, и прямо там я и подарил Тане кольцо. Конечно, Татьяна ответила согласием», — говорил Максим.

Церемония бракосочетания прошла 18 августа 2015 года в Тверском ЗАГСе в узком кругу семьи и близких друзей. На само празднование, которое состоялось на крыше отеля The Ritz-Carlton в центре Москвы, пришли более 100 гостей.

«Я помню, как Таня шла — такая красивая, в невероятном платье, под руку с папой. Видно было, как он волновался, но при этом сохранял свою военную выправку. Я человек очень эмоциональный, понимал, что могу в любой момент пустить слезу. Не хотел, чтобы у меня были вот эти фотографии с глазами на мокром месте. Но в самый ответственный момент, когда я понял, что эмоции подступили, я обернулся на своих друзей и понял, что у них самих мокрые глаза», — делился Траньков.

Для торжества Волосожар выбрала свадебное платье от российского дизайнера Алены Ахмадуллиной. Верхняя часть наряда состояла из нюдовой сетки, украшенной белыми цветами, внизу — длинная широкая юбка. Платье имело отсыл к костюму для фигурного катания.

Дети Транькова и Волосожар

16 февраля 2017 года на свет у пары появилась дочь Анжелика, а 27 мая 2021-го — сын, которому дали имя Теодор.

«Кто там мне писал, что с двумя даже проще, чем с одним ребенком? Вы меня, кажется, обманули. Вообще, если серьезно, пока тяжеловато и очень непривычно. Кажется, что мне надо быть в 10 местах одновременно, и я вроде бы успеваю, но при этом как будто и не успеваю ничего.



Еще я чувствую себя виноватой перед Ликусей, когда не успеваю с ней поиграть достаточно или нормально позаниматься. Знаю, что все наладится и это первые такие суматошные дни, но пока от этого не легче. Но вообще, может быть, есть какие-то лайфхаки на тему: как наладить жизнь с двумя детьми, не разорваться и при этом не чувствовать себя виноватой, что где-то не успеваешь? Магию не предлагать», — делилась в соцсетях Волосожар.

14 февраля 2024 года, в День всех влюбленных, фигуристка опубликовала фото с округлившимся животом.

«Я думаю, что 14 февраля — это отличный повод поделиться с вами прекрасной для нашей семьи новостью. Мы c мужем ждем встречи с тобой, наш малыш. Всех с праздником, любите и будьте любимыми всегда», — призналась Волосожар.

Источник: Соцсети

Где живут фигуристы

В 2015 году на призовые, полученные после двух золотых медалей на Олимпийских играх в Сочи, спортсмены купили двухэтажный дом в Подмосковье. Особняк уже был с отделкой от застройщика, его дизайн менять не стали. С оформлением жилища звездной паре помогала дизайнер Инна Азорская.

Вместо гаража Максим построил русскую баню, о которой давно мечтал. Рядом с парилкой обустроили комнату отдыха и душевую с джакузи.

На территории у дома установили подвесной диван. Зимой на участке Траньков заливает лед, на котором катается вся семья. Открытую веранду застеклили и оборудовали здесь небольшой тренажерный зал.