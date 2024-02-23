Тутберидзе пришлось «запикивать» в прямом эфире во время шоу «Большие девочки» на канале «Пятница!»
Тутберидзе пришлось «запикивать» в прямом эфире во время шоу на канале «Пятница!».
Тутберидзе пришлось «запикивать» в прямом эфире во время шоу на канале «Пятница!».
Заслуженный тренер Этери Тутберидзе по фигурному катанию заявила, что спокойно относится к хейту.
Об этом она рассказала участницам шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница!», в котором она является наставницей участниц с лишним весом, которые стремятся похудеть.
При этом Тутберидзе использовала нецензурное слово, которое редакторам шоу пришлось «запикать». Кроме того, тренеру «замазали» рот, чтобы было непонятно, какое именно слово она произнесла.
— Вы должны научиться не зависеть от общества. Не общество определяет, как вы должны выглядеть — вы лично, там, внутри, у вас должно измениться. Очень много фанатов, антифанатов очень любят меня критиковать. Я на это все спокойно смотрю. У меня есть выражение: «На всю критику ***» (слово было «Запикано», а на экране появилась надпись «Мне до лампочки». — Sport24.ru).