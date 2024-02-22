Бывший президент IIHF поддержал Валиеву

Фазель назвал себя фанатом Валиевой. «Она замечательная фигуристка, и надеюсь, что она будет готова вернуться. Я был в Пекине, когда все это произошло, мне просто ее жаль», — заявил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал то, что на открытии Игр будущего президент России Владимир Путин сидел рядом с фигуристкой. Он заявил, что глава государства поддерживает Валиеву.