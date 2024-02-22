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22:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший президент IIHF поддержал Валиеву

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарец Рене Фазель поддержал дисквалифицированную за допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву. Его слова приводит РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Фазель назвал себя фанатом Валиевой. «Она замечательная фигуристка, и надеюсь, что она будет готова вернуться. Я был в Пекине, когда все это произошло, мне просто ее жаль», — заявил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал то, что на открытии Игр будущего президент России Владимир Путин сидел рядом с фигуристкой. Он заявил, что глава государства поддерживает Валиеву.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменку и ее партнеров по сборной России лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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