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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Алина лично ведет переговоры с рядом тренеров. Возможно, она и сама будет показывать мастер‑классы, ограничивать ее никто не будет»

Сообщалось, что школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию появится в Казани. Строительство объекта планируют начать в 2024 году.

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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Алина лично ведет переговоры с рядом тренеров. Возможно, она и сама будет показывать мастер‑классы, ограничивать ее никто не будет» | Источник: Sports.Ru

— Мы на финальной стадии формирования технического задания, пошли в предпроект. С земельным участком уже определились, границы готовы. Это улица Портовая, хорошее место. Думаю, в ближайшей перспективе финализируем проект и в этом году начнется строительство.

— Вы говорили, что Алина будет выполнять чисто менеджерские функции. Неужели нет ни единого шанса, что она выйдет на лед и сама будет учить детей?

— Менеджер может делать что угодно. Она лидер проекта, [создать школу] было ее инициативой и желанием. Алина не просто дает имя школе, она будет участвовать в процессе.

Помимо инфраструктурной части мы работаем по формату школы, Алина лично ведет переговоры с рядом тренеров, которые готовы подключиться к работе. Возможно, она и сама будет показывать мастер‑классы, ограничивать ее никто не будет.

— Со стороны министерства спорта Татарстана никаких возражений по кандидатурам тренеров не возникнет?

— Это переговорная позиция. Нужно же еще обсудить условия, на которых эти специалисты готовы работать, в каком формате это будет происходить.

— Наверняка хочется видеть и местных тренеров, которые могут получить новые знания у приезжих специалистов?

— Конечно. Своих специалистов будем привлекать к работе, однозначно, — сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени — что об этом известно?

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