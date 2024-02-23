Туктамышева о шоу в Китае: «Там мало кто понимает по-английски. Уехать из отеля несложно, а вот вернуться — проблематично, даже страшновато» | Источник: Sports.Ru

"Логистика была устроена замечательно: ты приезжаешь, тебя встречают, довозят до отеля. Всегда был автобус до катка и обратно. Нам устраивали общие ужины. Было и время на себя.

Единственная проблема возникла с такси. Чтобы зарегистрироваться в местном приложении, нужно время, карта китайского банка, сим-карта. В итоге нам так и не удалось зарегистрироваться в приложении — вызывали такси на ресепшене, а потом, полагаясь только на удачу, ловили машину на улице. Водители останавливаются, но обычно машины заняты — поэтому приходилось ждать на улице.

К тому же в Китае мало кто понимает по-английски, и таксисты — не исключение. Иногда они не понимали, куда нас везти, хотя я даже показывала карточку отеля, чтобы объяснить. И это было единственное неудобство — было сложно путешествовать самостоятельно. Уехать из отеля несложно, а вот вернуться — проблематично, даже страшновато.

У нас были сопровождающие, при желании можно было взять с собой человека, который говорит по-китайски. Конечно, тогда чувствуешь себя увереннее, но все равно не хочется обременять кого-то на весь день только ради своих хотелок.

Вообще, у нас было много помощников. На первом шоу были замечательные девушки, которые, как я поняла, учатся в университете на лингвистов, изучают русский. Они супермилые, очень доброжелательные, хорошо говорят по-русски, мы с ними сдружились, было комфортно с ними путешествовать. На втором шоу у нас был молодой человек — тоже приятный, он помогал нам и делать покупки, и вызывать такси, да и вообще с любыми вопросами, которые возникали.

За это время я выучила несколько слов на китайском. «Давай быстрее» — мы как-то долго стояли в очереди, даже выучили эту фразу. Еще знаю «это» — когда что-то выбираешь, показываешь на вещь. И еще слово-паразит вроде как нашего «типа» или like в английском. Ну и, естественно «не понимаю», «спасибо», «привет», — написала Туктамышева.