Тутберидзе исполнилось 50 лет. С юбилеем тренера поздравили даже те, кто редко говорит о ней добрые слова
Важная дата для российского спорта и фигурного катания.
Важная дата для российского спорта и фигурного катания.
24 февраля 1974 года в Москве родилась Этери Тутберидзе — тренер, к которому можно относиться совершенно по-разному, однако невозможно отрицать одно. Она изменила свой вид спорта и навсегда оставила в нем свой след. Поэтому юбилей Тутберидзе — событие действительно значимое не только для российского, но все-таки и для мирового фигурного катания. А как характеризуют специалиста другие значимые деятели в спорте?
Первыми на день рождения Этери Тутберидзе отреагировали в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России. В послании тренеру ФФККР сделали упор на достижения специалиста. «За годы тренерской деятельности Этери Георгиевна подготовила олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов мира и Европы, победителей международных и российских стартов. Создала классную команду, школу, благодаря чему удалось осуществить прорыв в женском одиночном катании, вывести его на новый качественный уровень. С юбилеем, Этери Георгиевна, здоровья, творческих сил и успехов!» — говорится в сообщении на сайте федерации.
Кроме того, был собран и небольшой фотоальбом, посвященный Тутберидзе. Отреагировал на юбилей Этери Георгиевны и почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. «Желаю Этери крепкого здоровья и продолжения упорства, трудолюбия, мудрости в тренерской работе. Желаю этому выдающемуся специалисту подготовить еще много поколений талантливых учеников», — сказал он в беседе с ТАСС.
Не остался в стороне и почетный президент ФФККР Валентин Писеев, ранее много лет возглавлявший организацию. «Кто-то говорит, что она очень жесткая, но на самом деле она больше требовательная. Она хочет, чтобы ученицы полностью отдавались работе. Нельзя не уважать Этери Георгиевну, она подняла отечественное и мировое женское одиночное фигурное катание на новый уровень, что тяжело будет превзойти. Этери внесла огромный в клад в то, чтобы фигурное катание сегодня имело такую большую популярность в стране», — цитирует Писеева Metaratings.
Важно вспомнить и о поздравлениях от учеников, как нынешних, так и бывших. В соцсетях на день рождения тренера отреагировали уже Евгения Медведева, Камила Валиева и многие другие. Кто-то рассказал о тренере и подробнее. «Главные черты Тутберидзе? Терпение, умение найти подход к спортсмену и, конечно, любовь к своему делу», — отметила юная Дарья Садкова в разговоре с порталом matchtv.ru.
«Работа с Этери Георгиевной не бывает простой, тем и интересна. Ценю в ней требовательность и стойкость. Хотела бы пожелать ей крепкого здоровья и дальнейших успехов», — сказала Дарья Садкова. Много теплых слов прозвучало от Даниила Самсонова. «В первую очередь Этери Георгиевна интересна своим подходом к работе. Это ее главная особенность, которая меня зацепила. Она ценит каждую минуту своего времени. Она работает без выходных и всегда старается при любой возможности приехать на тренировку, все время помогает нам. В работе с ней были яркие моменты, были неудачи, которые мы проходили вместе. Те же операции, болячки и травмы. Она всегда была со мной рядом, чем-то помогала и по сей день продолжает помогать во всем», — сказал Самсонов.
Поделился своими мыслями о Тутберидзе и член ее штаба — Сергей Дудаков. «Вот уже 13 лет мы работаем рука об руку. Этери Георгиевна — прекрасный специалист, добрый, веселый и позитивный человек. Благодаря чему в нашей команде всегда рабочая и благожелательная атмосфера», — сказал Сергей Викторович, технический гений «Хрустального».
Вспомнил о Тутберидзе и Игорь Лютиков, с которым она начинала свой тренерский путь. «Вечером звонит мой лучший друг Игорь Пашкевич и говорит: “Слушай, там нужно Этери помочь, приходи к ней в группу!” Вот так я начал работать с учениками Этери. Изначально хотел только помогать временами, потому что был занят в шоу-проектах. Но Этери ведь очень энергичная и уверенная в своей линии: что она решила, то и должно произойти. В итоге Этери меня “затащила” в фигурное катание России. Постепенно стал все больше времени проводить с группой Этери. И хоть наши пути потом разошлись, я утратил желание переезжать», — рассказал Лютиков.
Поздравили Тутберидзе и коллеги по тренерскому цеху, от которых в другой день редко услышишь добрые слова об этом специалисте. Как, например, от Натальи Бестемьяновой. Той самой, на критику которой реагировала сама Этери Георгиевна в ставшем уже легендарным интервью Леониду Слуцкому. Но в этот раз и она была настроена исключительно на позитив. «Поздравляю Этери Георгиевну с роскошным юбилеем. Желаю, чтобы у нее все получалось, как это и было раньше. Пусть ее талант продолжает сверкать, а школа развиваться», — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Поздравила Тутберидзе и Татьяна Тарасова, отношения с которой у Этери и всего штаба «Хрустального» переживали как взлеты, так и падения. «Она занимает очень важное место в фигурном катании России. Через нее прошли одни из лучших фигуристов в истории, поэтому надо ей сказать спасибо и пожелать всего самого лучшего. Лучший ли она тренер? Это нужно доказывать каждый год! Нет такого тренера, который будет лучшим всегда. Она вырастила чемпионов. Конечно, она одна из лучших. Надеюсь, она будет продолжать свое дело как можно дольше», — считает заслуженный тренер СССР.