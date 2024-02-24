Тутберидзе исполнилось 50 лет. С юбилеем тренера поздравили даже те, кто редко говорит о ней добрые слова | Источник: Спорт-Экспресс

24 февраля 1974 года в Москве родилась Этери Тутберидзе — тренер, к которому можно относиться совершенно по-разному, однако невозможно отрицать одно. Она изменила свой вид спорта и навсегда оставила в нем свой след. Поэтому юбилей Тутберидзе — событие действительно значимое не только для российского, но все-таки и для мирового фигурного катания. А как характеризуют специалиста другие значимые деятели в спорте?

Терпение, умение найти подход к спортсмену и любовь к своему делу

Первыми на день рождения Этери Тутберидзе отреагировали в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России. В послании тренеру ФФККР сделали упор на достижения специалиста. «За годы тренерской деятельности Этери Георгиевна подготовила олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр, чемпионов и призеров чемпионатов мира и Европы, победителей международных и российских стартов. Создала классную команду, школу, благодаря чему удалось осуществить прорыв в женском одиночном катании, вывести его на новый качественный уровень. С юбилеем, Этери Георгиевна, здоровья, творческих сил и успехов!» — говорится в сообщении на сайте федерации.

Кроме того, был собран и небольшой фотоальбом, посвященный Тутберидзе. Отреагировал на юбилей Этери Георгиевны и почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. «Желаю Этери крепкого здоровья и продолжения упорства, трудолюбия, мудрости в тренерской работе. Желаю этому выдающемуся специалисту подготовить еще много поколений талантливых учеников», — сказал он в беседе с ТАСС.

Не остался в стороне и почетный президент ФФККР Валентин Писеев, ранее много лет возглавлявший организацию. «Кто-то говорит, что она очень жесткая, но на самом деле она больше требовательная. Она хочет, чтобы ученицы полностью отдавались работе. Нельзя не уважать Этери Георгиевну, она подняла отечественное и мировое женское одиночное фигурное катание на новый уровень, что тяжело будет превзойти. Этери внесла огромный в клад в то, чтобы фигурное катание сегодня имело такую большую популярность в стране», — цитирует Писеева Metaratings.

Важно вспомнить и о поздравлениях от учеников, как нынешних, так и бывших. В соцсетях на день рождения тренера отреагировали уже Евгения Медведева, Камила Валиева и многие другие. Кто-то рассказал о тренере и подробнее. «Главные черты Тутберидзе? Терпение, умение найти подход к спортсмену и, конечно, любовь к своему делу», — отметила юная Дарья Садкова в разговоре с порталом matchtv.ru.

Она работает без выходных и поможет спортсмену в любой ситуации

«Работа с Этери Георгиевной не бывает простой, тем и интересна. Ценю в ней требовательность и стойкость. Хотела бы пожелать ей крепкого здоровья и дальнейших успехов», — сказала Дарья Садкова. Много теплых слов прозвучало от Даниила Самсонова. «В первую очередь Этери Георгиевна интересна своим подходом к работе. Это ее главная особенность, которая меня зацепила. Она ценит каждую минуту своего времени. Она работает без выходных и всегда старается при любой возможности приехать на тренировку, все время помогает нам. В работе с ней были яркие моменты, были неудачи, которые мы проходили вместе. Те же операции, болячки и травмы. Она всегда была со мной рядом, чем-то помогала и по сей день продолжает помогать во всем», — сказал Самсонов.

Поделился своими мыслями о Тутберидзе и член ее штаба — Сергей Дудаков. «Вот уже 13 лет мы работаем рука об руку. Этери Георгиевна — прекрасный специалист, добрый, веселый и позитивный человек. Благодаря чему в нашей команде всегда рабочая и благожелательная атмосфера», — сказал Сергей Викторович, технический гений «Хрустального».

Вспомнил о Тутберидзе и Игорь Лютиков, с которым она начинала свой тренерский путь. «Вечером звонит мой лучший друг Игорь Пашкевич и говорит: “Слушай, там нужно Этери помочь, приходи к ней в группу!” Вот так я начал работать с учениками Этери. Изначально хотел только помогать временами, потому что был занят в шоу-проектах. Но Этери ведь очень энергичная и уверенная в своей линии: что она решила, то и должно произойти. В итоге Этери меня “затащила” в фигурное катание России. Постепенно стал все больше времени проводить с группой Этери. И хоть наши пути потом разошлись, я утратил желание переезжать», — рассказал Лютиков.

Лучший тренер должен доказывать свой статус каждый год

Поздравили Тутберидзе и коллеги по тренерскому цеху, от которых в другой день редко услышишь добрые слова об этом специалисте. Как, например, от Натальи Бестемьяновой. Той самой, на критику которой реагировала сама Этери Георгиевна в ставшем уже легендарным интервью Леониду Слуцкому. Но в этот раз и она была настроена исключительно на позитив. «Поздравляю Этери Георгиевну с роскошным юбилеем. Желаю, чтобы у нее все получалось, как это и было раньше. Пусть ее талант продолжает сверкать, а школа развиваться», — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.