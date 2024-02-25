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11:14 (мск), источник: ТАСС

Строительство школы Загитовой в Казани начнется летом 2024 года

Школа будет построена на ул. Портовая.

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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Строительство школы по фигурному катанию олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируется начать летом 2024 года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Мы в дискуссии, практически каждую неделю обсуждаем этот вопрос по видео-конференц-связи, — сказал Леонов. — Сейчас доделываем техническое задание и уходим в проект. Локальные проектные институты у нас работают быстро, надеюсь, что в этом году уже начнем реализацию. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования».

«Стройку мы хотим начать летом текущего года, чтобы попасть в строительный сезон. Строим мы тоже достаточно быстро, поэтому как только получим проект и будет финальное финансовое решение, отсчитаем время строительной части», — добавил он.

Ранее сообщалось, что школа Загитовой будет построена на ул. Портовая в Казани. Олимпийская чемпионка будет курировать работу школы и принимать управленческие решения.

Загитовой 21 год, она также является чемпионкой Европы (2018) и мира (2019), серебряными призером Олимпийских игр в командном турнире фигуристов (2018).

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