Строительство школы Загитовой в Казани начнется летом 2024 года

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Строительство школы по фигурному катанию олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируется начать летом 2024 года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Мы в дискуссии, практически каждую неделю обсуждаем этот вопрос по видео-конференц-связи, — сказал Леонов. — Сейчас доделываем техническое задание и уходим в проект. Локальные проектные институты у нас работают быстро, надеюсь, что в этом году уже начнем реализацию. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования».

«Стройку мы хотим начать летом текущего года, чтобы попасть в строительный сезон. Строим мы тоже достаточно быстро, поэтому как только получим проект и будет финальное финансовое решение, отсчитаем время строительной части», — добавил он.

Ранее сообщалось, что школа Загитовой будет построена на ул. Портовая в Казани. Олимпийская чемпионка будет курировать работу школы и принимать управленческие решения.