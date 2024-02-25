Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Стройку хотим начать летом. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования»

"Мы в дискуссии, практически каждую неделю обсуждаем этот вопрос по видео-конференц-связи. Сейчас доделываем техническое задание и уходим в проект. Локальные проектные институты у нас работают быстро, надеюсь, что в этом году уже начнем реализацию. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования.