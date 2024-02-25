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19:12 (мск), источник: Sports.Ru

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Стройку хотим начать летом. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования»

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию появится в Казани.

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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Стройку хотим начать летом. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования» | Источник: Sports.Ru

"Мы в дискуссии, практически каждую неделю обсуждаем этот вопрос по видео-конференц-связи. Сейчас доделываем техническое задание и уходим в проект. Локальные проектные институты у нас работают быстро, надеюсь, что в этом году уже начнем реализацию. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования.

Стройку мы хотим начать летом текущего года, чтобы попасть в строительный сезон. Строим мы тоже достаточно быстро, поэтому как только получим проект и будет финальное финансовое решение, отсчитаем время строительной части", — рассказал Леонов.

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