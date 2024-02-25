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20:12 (мск), источник: Sports.Ru

«А можешь договориться, чтобы я VIP-ложе сидела?» Медведева показала видео из поездки в Турцию

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию приехала в город Белек, где проходит сбор московского ФК «Динамо».

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«А можешь договориться, чтобы я VIP-ложе сидела?» Медведева показала видео из поездки в Турцию | Источник: Sports.Ru

Медведева посетила местный Диснейленд и другие достопримечательности.

«А ты можешь договориться, чтобы я VIP-ложе сидела?» — сказала она, наблюдая за тренировкой футболистов на поле.

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