«А можешь договориться, чтобы я VIP-ложе сидела?» Медведева показала видео из поездки в Турцию
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию приехала в город Белек, где проходит сбор московского ФК «Динамо».
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию приехала в город Белек, где проходит сбор московского ФК «Динамо».
Медведева посетила местный Диснейленд и другие достопримечательности.
«А ты можешь договориться, чтобы я VIP-ложе сидела?» — сказала она, наблюдая за тренировкой футболистов на поле.