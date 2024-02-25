«А можешь договориться, чтобы я VIP-ложе сидела?» Медведева показала видео из поездки в Турцию | Источник:

«А ты можешь договориться, чтобы я VIP-ложе сидела?» — сказала она, наблюдая за тренировкой футболистов на поле.