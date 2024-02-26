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09:57 (мск), источник: Sports.Ru

Гущина о кумирах: «Медведева — номер один для меня. Олимпийская “Анна Каренина” в душу запала — я плакала»

— Были ли в детстве кумиры среди других фигуристов?

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Гущина о кумирах: «Медведева — номер один для меня. Олимпийская “Анна Каренина” в душу запала — я плакала» | Источник: Sports.Ru

— Евгения Медведева. Мне нравилось, как она катается, как передает образ на льду, с эмоциями. Смотрела все ее прокаты.

— Есть любимый?

— Олимпийская «Анна Каренина» мне в душу запала. Это такая интересная программа! Как она ее откатала! Я плакала. Также мне нравится ее программа «Alegria». Тоже прикольно. В общем, Женя — номер один для меня.

— Мечтала в детстве об Олимпиаде?

— Когда маленькая была, конечно, думала, что буду олимпийской чемпионкой, моя главная цель — Игры. Когда уже подросла, стала ставить более «маленькие» цели, рассматриваю их как ступени к достижению больших вершин.

Мне всегда хотелось кататься на больших аренах, при зрителях. В Перми не особо много людей приходили на соревнования, особенно детские. В общем, всегда мечтала кататься на аренах, где полно зрителей, — рассказала Гущина.

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