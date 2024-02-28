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01:22 (мск), источник: Sport24

Японский телеканал анонсировал программу о допинг-скандале с Валиевой: «Исповедь девушки по имени Отчаяние»

Крупнейший японский телеканал NHK снял передачу о российской фигуристке Камиле Валиевой, которая оказалась в центре допингового скандала на Олимпиаде в Пекине. Репортаж выйдет в эфир 3 марта.

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Японский телеканал анонсировал программу о допинг-скандале с Валиевой: «Исповедь девушки по имени Отчаяние» | Источник: Sport24

"Девушка по имени Отчаяние. Исповедь российской фигуристки Валиевой.

В январе этого года российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года по причине нарушения антидопинговых правил, обнаруженного во время Олимпиады в Пекине. На Играх 15-летняя девушка привлекала внимание как претендентка на золотую медаль, но внезапно стала объектом критики со стороны международного сообщества. Кроме того, ее отстранили от международных соревнований, как российскую спортсменку, из-за событий на Украине.

Это история девушки, которую готовили как элиту на государственные средства. Но ее карьера была омрачена, и она исчезла из поля зрения общественности", — говорится в анонсе программы.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал вину Валиеву в употреблении запрещенного препарата триметазидина и отстранил ее от соревнований на четыре года, а также лишил всех медалей начиная с 25 декабря 2021 года.

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