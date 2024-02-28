Японский телеканал анонсировал программу о допинг-скандале с Валиевой: «Исповедь девушки по имени Отчаяние»

В январе этого года российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года по причине нарушения антидопинговых правил, обнаруженного во время Олимпиады в Пекине. На Играх 15-летняя девушка привлекала внимание как претендентка на золотую медаль, но внезапно стала объектом критики со стороны международного сообщества. Кроме того, ее отстранили от международных соревнований, как российскую спортсменку, из-за событий на Украине.