Бросил Украину, ушел от Навки и выиграл 2 золота Олимпиады для России. Гения фигурки не остановила травма | Источник: Sport24

Будущий двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов родился в Одессе, но в отличие от большинства одесских мальчишек мечтал стать не футболистом, а хоккеистом. Евгений болел за ЦСКА и жутко переживал из-за поражения советской сборной на Олимпиаде-1980 («Чудо на льду»). Однако вместо хоккейной секции в Одессе открыли фигурное катание.

К тому времени Платов уже умел кататься, в 6 лет самостоятельно встав на коньки. Но после нескольких месяцев занятий появилась проблема: отец Евгения был моряком, поэтому ему пришлось уйти в рейс. А так как до катка было больше часа езды с пересадками, мальчику сказали следующее: «Извини, но пока отец в рейсе, заканчиваем с фигурным катанием».

Через некоторое время Платов по примеру старшей сестры Марины начал заниматься легкой атлетикой, с первой же попытки взял высоту 1,1 м. Специалисты обратили внимание на Платова, обещали ему большое легкоатлетическое будущее, но Евгению все это быстро наскучило.

«Вспомнил катание — лед, музыка, программы… А здесь все одно и то же: бежишь и отжимаешься, бежишь и отжимаешься. Сказал родителям: “Так дело не пойдет”», — рассказывал Евгений.

Первыми тренерами Платова стали Борис и Светлана Рублевы. Евгений пробовал себя в одиночном катании, имел хорошую координацию и баланс, но на льду прыгать не удавалось. Было решено перейти в танцы на льду, через два месяца после перехода партнершей Платова стала Елена Крыканова.

Источник: platov-e-style.ru

После кучи региональных побед стало понятно, что паре из провинции пробиться в команду будет очень тяжело. Рублев переживал, но отпустил фигуристов в Москву к Наталье Дубовой. Под руководством нового специалиста Елена и Евгений выиграли три юниорских ЧМ подряд (до сих пор непревзойденный рекорд), но на этом история пары Крыканова/Платов закончилась.

«Знаете, бывают такие девчонки, у которых, когда они молодые, в глазах горит такой огонек. А потом проходит время, девочка превращается в девушку, и огонек пропадает. Вот так произошло и с моей партнершей. Мы были одногодки, катались с ней с десятилетнего возраста до 17, это был огонек, а потом он потух», — вспоминал Платов.

Фигурист встал в пару с Ларисой Федориновой, всего за полгода подготовки фигуристы стали 4-ми на чемпионате СССР. Но в какой-то момент Лариса вдруг стала резко прибавлять в весе, у Платова начали «лететь» колени. В итоге Дубова нашла для Евгения новую партнершу — Оксану Грищук.

«На первой же тренировке она меня послала куда подальше. С ней было действительно очень сложно. У нее был вспыльчивый характер, ей проще было сделать что-то миллион раз, но самой, чем послушать чьего-то совета.



Трудоспособность у нее была уникальная. Пусть не совсем умная трудоспособность, потому что она, не дослушав, начинала уже это делать. Я уже “умирал”, падал, а она кричала: “Хватит валять дурака, вставай, будем повторять еще и еще!” Но за счет этой трудоспособности мы и достигли сразу таких результатов», — рассказывал Платов.

Оксана Грищук и Евгений Платов | Источник: РИА "Новости"

С Дубовой Грищук/Платов взяли полный комплект наград чемпионатов СССР, а также выиграли бронзовые медали ЧЕ и ЧМ. В то же время отношения между Грищук и Дубовой портились с каждым днем. В какой-то момент Оксана ушла из группы, а Дубова поставила к Платову молодую Татьяну Навку, начались тренировки. Грищук же образовала дуэт с Петром Чернышевым, но вскоре процесс скатывания прекратился. А некоторое время спустя Платов предложил Оксане попробовать еще раз.

«Звонит Женя и говорит, что решил вернуться. “Кто не рискует, тот не пьет шампанское”, — никогда не забуду его фразу. Я говорю: “Что?” Он: “Ты знаешь, Оксан, я не хочу с Навкой кататься, я чувствую, что только с тобой я смогу выиграть Олимпиаду”», — вспоминала Грищук.

Под руководством Натальи Линичук дуэт Грищук/Платов воссоединился. В сезоне 1992/93 они стали вице-чемпионами мира и Европы, на предолимпийском ЧЕ Оксана и Евгений стали первыми по произвольному танцу. А на Олимпиаде неожиданно для всей мировой общественности выиграли золото.

Почти весь следующий сезон Грищук и Платов пропустили из-за обострившейся травмы партнера, но подготовились к ЧМ и выиграли его. Однако затем у фигуристов и Линичук произошел конфликт: по их мнению, Линичук решила делать ставку на молодых Крылову и Овсянникова.

«Двум сильным парам у одного тренера ужиться трудно. С Анжеликой Крыловой и Олегом Овсянниковым мы дружили, даже жили в одном доме. Когда они в спортивном плане встали с нами наравне, кому-то нужно было уходить», — рассказывал Платов.

Олимпийские чемпионы стали просить Татьяну Тарасову взять их к себе. После раздумий Татьяна Анатольевна согласилась. С новым тренером Грищук и Платов не проиграли ни одного старта, зафиналив свой путь вторым олимпийским золотом. Но параллельно с выдающимися прокатами шла очень нервная работа — особенно это стало заметно при подготовке к Нагано-1998.

«Год был просто тяжелейший. Оксана мыслями уже в Голливуд начала уходить, она стала Пашей. На таком нерве находилась, что работа вообще не шла. Если бы не было всего этого Голливуда и Паши, если бы мы работали так, как раньше, когда только встали в пару, мы не то чтобы на голову — на три головы были бы выше всех остальных. Но мы с Татьяной Анатольевной, чтобы заставить Оксану тренироваться, приезжали к ней домой с цветами, с деревьями… С чем только не приезжали. Успокаивали ее как могли, но Оксана все равно могла схватить Тарасову за грудки и начать трясти со словами “мы выиграем или нет, скажите мне!” А Татьяна Анатольевна отвечала: “Вот выйди на лед и работай, а не плачь дома. Тогда выиграете”», — вспоминал Платов.

«Насколько я помню это сотрудничество — она больше нас хвалила, восторгалась. Если у нас что-то не получалось, она стонала и постоянно курила. Каждый день на катке стояло облако дыма, мы с Женей просто задыхались. Порой Женя не выдерживал и говорил: “Татьяна Анатольевна, хватит курить нам в лицо, мы же и так в одышке от прокатов, а нам еще вашим никотином дышать”. Я чувствовала, что мы перестали развиваться, наш с Женей рост остановился. Мне казалось, что даже вниз куда-то пошел», — мнение Грищук.

Помимо сложностей в тренировочном процессе, Евгения постоянно мучали колени. И во время ЧМ-1997 было решено делать операцию. «Боль Женю терзала страшная, я не представляла, как он с ней катается, как он с ней ходит. Он вдруг падал на льду, как подкошенный, и лицо его чернело от боли. Боль постоянная, все двадцать четыре часа в сутки. Колено уже в таком плачевном состоянии, что он не мог больше терпеть. Если, не дай бог, получался на ноге определенный угол сгибания, то колено его не держало, он тут же падал.



Мог упасть в любую секунду, что и нередко случалось. Наверное, ему неудачно сделали операцию, и там, в колене, защемлялся нерв. И что только с ним не вытворяли, как не лечили — все совершенно бесполезно. Он терпел. Он просто герой. Выдающийся спортсмен. Они все, выдающиеся, поломаны и избиты, но такого терпения, какое я видела у него, наверное, уже не встречу», — писала Тарасова.

Операцию сделали в Делавэре (Колорадо), после восстановления началась подготовка к тяжелому олимпийскому сезону. Музыку для произвольного танца удалось утвердить только за три месяца до ОИ-1998 — Паше (в то время Оксана официально сменила себе имя) постоянно что-то не нравилось. Но после долгих разговоров Платову все-таки удалось уговорить партнершу на Memorial — одна из лучших программ в истории танцев на льду.

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Буквально на следующий день после своей второй олимпийской победы пути Грищук и Платова разошлись: Паша уехала воплощать в реальность свои мечты о Голливуде, а Евгений решил уйти в профессиональное фигурное катание и начал выступать с Майей Усовой.

Тренером дуэта стала Тарасова, с ней Усова/Платов взяли полный комплект медалей ЧМ среди профессионалов. А после окончательного ухода из спорта Усова и Платов стали помогать Тарасовой тренировать. Когда же Тарасова вернулась в Россию, Евгений перешел на самостоятельную тренерскую работу.

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Впервые Платов и Грищук нормально пообщались во время ЧМ-2005, когда ФФККР пригласила в Москву всех своих бывших чемпионов. Через год Евгений и вернувшая себе родное имя Оксана выступили в проекте «Танцы на льду», где впервые за 8 лет встали в пару. После чего двукратные олимпийские чемпионы сделали еще несколько шоу. Общение между бывшими партнерами нормализовалось.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240629&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.