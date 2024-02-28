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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Для одаренных будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься»

Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Для одаренных будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься» | Источник: Sports.Ru

"Это в любом случае будет а-ля частно-государственное партнерство, не могу пока сказать, как будет точно называться. Будет и классика — школа, будет и внебюджетная история — так сегодня работает любая школа.

Мы нашим спортшколам формируем госзадание, чтобы они 50% зарабатывали сами благодаря секциям, различным сервисам и услугам. Но для одаренных будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные", — сказал Леонов.

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