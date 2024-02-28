Медведева примет участие в нетворкинг-сессии «Бизнес-бридж» в рамках Всемирного фестиваля молодежи

«Нетворкинг-сессия “Бизнес-бридж” — идеальная возможность найти решение существующих проблем. Это больше, чем просто мероприятие: это шанс завести полезные знакомства, обменяться ценным опытом и вдохновиться новыми подходами в бизнес-процессах», — говорится в описании мероприятия.