Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Наполи
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Нью-Джерси
27
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Питтсбург
ОТ
34
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Лос-Анджелес
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Даллас
51
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сент-Луис
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Каролина
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Оттава
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Вашингтон
83
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Аризона
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Вегас
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Баффало
32
Все события
Фоторепортажи
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
15Лучшие фото Елизаветы Туктамышевой
13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Медведева примет участие в нетворкинг-сессии «Бизнес-бридж» в рамках Всемирного фестиваля молодежи

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поучаствует в нетворкинг-сессии «Бизнес-бридж».

Наверх
Медведева примет участие в нетворкинг-сессии «Бизнес-бридж» в рамках Всемирного фестиваля молодежи | Источник: Sports.Ru

«Нетворкинг-сессия “Бизнес-бридж” — идеальная возможность найти решение существующих проблем. Это больше, чем просто мероприятие: это шанс завести полезные знакомства, обменяться ценным опытом и вдохновиться новыми подходами в бизнес-процессах», — говорится в описании мероприятия.

Всемирный фестиваль молодежи начнется 1 марта на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, сессия с участием Медведевой пройдет 4 марта.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Алиша Леманн – самая популярная футболистка мира. В ее соцсети подписчики приходят явно не за футболом
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь