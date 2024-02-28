Медведева, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на турнире шоу-программ. Первый канал опубликовал список участников

• Дмитрий Алиев• Петр Гуменник• Оксана Домнина — Максим Шабалин• Василиса Кагановская — Максим Некрасов• Михаил Коляда• Марк Кондратюк• Станислава Константинова• Евгения Медведева• Анастасия Мишина — Александр Галлямов• Андрей Мозалев• Софья Муравьева• Мария Петрова — Алексей Тихонов• Даниил Самсонов• Евгений Семененко• Виктория Синицина — Никита Кацалапов • Ксения Синицына• Александра Степанова — Иван Букин• Евгения Тарасова — Владимир Морозов• Елизавета Туктамышева• Анна Фролова• Елизавета Худайбердиева — Егор Базин• Елизавета Шанаева — Павел Дрозд• Алексей Ягудин.
Запасные (показательные номера, которые болельщики обязательно увидят).
• Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов• Макар Игнатов• Софья Леонтьева — Даниил Горелкин• Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано • Роман Савосин.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в состав в случае несоответствия номера поданной заявке, а также в случае невыполнения правил участия«, — говорится в телеграм-канале “Фигурное катание на Первом”.
Турнир шоу-программ пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта.
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