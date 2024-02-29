Первая ученица Тутберидзе: Знали бы вы, сколько было травли в ее сторону с самых первых лет работы в России

Тутберидзе начала тренерскую карьеру в США в 1994 году, куда она изначально приехала для участия в левдовом шоу Ice Capades. В 1998-м она вернулась на родину.

— Да. Знали бы вы, сколько было травли в ее сторону! В моем окружении ни у кого так не было. Причем, начиная с самых первых лет ее работы в России. И по сей день неприятные вещи продолжаются. Конкуренция в мои годы была колоссальная, но Этери Георгиевна выдержала все и доказала, что она лучшая. Поэтому горжусь, что я тренировалась у такого выдающегося тренера, — сказала Курявина-Кучук в интервью «Матч ТВ».