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16:52 (мск), источник: Sport24

Первая ученица Тутберидзе: Знали бы вы, сколько было травли в ее сторону с самых первых лет работы в России

Анастасия Курявина-Кучук, одна из первых учениц Этери Тутберидзе в России, рассказала, что тренер столкнулась с хейтом с самого начала работы в России.

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Первая ученица Тутберидзе: «Знали бы вы, сколько было травли в ее сторону с самых первых лет работы в России!» | Источник: Sport24

Тутберидзе начала тренерскую карьеру в США в 1994 году, куда она изначально приехала для участия в левдовом шоу Ice Capades. В 1998-м она вернулась на родину.

— Я так полагаю, Этери Георгиевна для вас и сама всегда была живым воплощением стойкости, целеустремленности.

— Да. Знали бы вы, сколько было травли в ее сторону! В моем окружении ни у кого так не было. Причем, начиная с самых первых лет ее работы в России. И по сей день неприятные вещи продолжаются. Конкуренция в мои годы была колоссальная, но Этери Георгиевна выдержала все и доказала, что она лучшая. Поэтому горжусь, что я тренировалась у такого выдающегося тренера, — сказала Курявина-Кучук в интервью «Матч ТВ».

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