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22:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Степень защиты Валиевой в стиле решето». Губерниев — об апелляции по делу фигуристки

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о регистрации апелляции по делу Камилы Валиевой.

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«Степень защиты Валиевой в стиле решето». Губерниев — об апелляции по делу фигуристки | Источник: Чемпионат.com

Он заявил, что представителям фигуристки нужно выстроить очень крепкую защиту.

«Есть ли смысл в апелляции? Если умоем руки, то вообще нам грош цена. Но я хочу сказать, что степень защиты Валиевой была в стиле защиты решето. Поэтому если мы будем так же предъявлять свои аргументы и контраргументы, то Камиле могут даже прибавить срок. Стыд и срам! Люди, которые этим занимаются, должны выстроить эшелонированную оборону и, может, временами даже атаковать. Хватит ли у нас на это мозгов, я не уверен. Но пытаться надо», — приводит слова Губерниева «Спорт24».

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сегодня, 29 февраля, стало известно, что Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по этому делу. Помимо дисквалификации, фигуристка лишена всех наград, полученных после 25 декабря 2021 года, и ей необходимо вернуть призовые.

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