«Степень защиты Валиевой в стиле решето». Губерниев — об апелляции по делу фигуристки

«Есть ли смысл в апелляции? Если умоем руки, то вообще нам грош цена. Но я хочу сказать, что степень защиты Валиевой была в стиле защиты решето. Поэтому если мы будем так же предъявлять свои аргументы и контраргументы, то Камиле могут даже прибавить срок. Стыд и срам! Люди, которые этим занимаются, должны выстроить эшелонированную оборону и, может, временами даже атаковать. Хватит ли у нас на это мозгов, я не уверен. Но пытаться надо», — приводит слова Губерниева «Спорт24».