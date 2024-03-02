Юные россияне из сборной Грузии выиграли чемпионат мира. Но наши пары гораздо сильнее

Чемпионат мира среди юниоров. Тайбэй (Китайская Республика)

Парное катание. Итоговое положение

1. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 179,32.

2. Оливия Флорес — Люк Ванг (США) — 166,89.

3. Наоми Уильямс — Лахлан Льюер (США) — 146,00.



Девушки. Итоговое положение

1. Мао Шимада (Япония) — 218,36.

2. Чжи А Син (Южная Корея) — 212,43.

3. Рена Уэзоно (Япония) — 194,70.

На острове Тайвань продолжается чемпионат мира среди юниоров. В Тайбее уже разыграли два комплекта медалей — среди пар и в женском одиночном. Первый вид порадовал российских зрителей, ведь выиграли Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Этот дуэт хоть формально и представляет Грузию, но по факту вполне может считаться российским. Анастасия и Лука не просто родились в России, но и живут и тренируются в нашей стране сейчас. Другой вопрос, что само выступление пары вызывает немало вопросов. Особенно в связи с нежеланием ISU снимать запреты для россиян…

Победа с неудачными прокатами на фоне слабых соперников

Берулава установил уникальное достижение — выиграл юниорский чемпионат мира с двумя разными партнершами. Два года назад сразу после отстранения россиян от международных стартов Берулава первенствовал, выступая тогда еще в дуэте с Кариной Сафиной. Спустя два года Лука вновь первый — на этот раз уже вместе с Анастасией Метелкиной. Давайте честно: мировое парное катание и так в кризисе. Пары из России не допускают, в Китае смена поколений (да и к тому же сборная Поднебесной не особо стремилась прилетать на остров Тайвань, статус которого до сих пор оспаривает со времен гражданской войны). Поэтому, как и в 2022 году в Таллине, у Луки не было реальных конкурентов. Вероятно, откатай он один с манекеном — даже так были бы шансы на медаль. А Метелкина совсем не манекен. В отдельных аспектах пара Метелкина/Берулава выглядит даже перспективнее дуэта Сафина/Берулава.

Точно не проиграла Анастасия — с Лукой она смотрится интереснее, чем с предыдущим партнером Даниилом Паркманом. Да и результат при них. С ходу Метелкина и Берулава выиграли финал юниорской серии «Гран-при», на взрослом чемпионате Европы они вторые сразу после итальянцев и при спорном судействе. Выступление в Тайбее в таких обстоятельствах было сравнимо с открытой тренировкой. И все же хотелось увидеть от фигуристов, которые тренируются в Перми у Павла Слюсаренко, уверенных прокатов. Однако были ошибки, падения — Берулава с Метелкиной, если хотите, стали лучшими среди худших, ведь всерьез оценивать выступления их соперников даже не хочется. В таких обстоятельствах ISU стоит крепко подумать над будущим вида. Даже возвращение россиян панацеей не станет — только лишь приведет к такому тотальному доминированию, о котором даже в женском одиночном катании не слышали. Три российские пары постоянно на пьедестале, кому от этого лучше?

Экс-россиянки не смогли составить конкуренцию азиаткам

Сравнивать оценки на разных турнирах, особенно на внутренних и международных, — дело явно неблагодарное. Однако трудно игнорировать разрыв в уровне между нынешними чемпионами Тайбея и победителями недавнего первенства России в Саранске. Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик явно превосходят Метелкину и Берулаву во всем. Вернее, Анастасию и Луку в той форме, которую они продемонстрировали на этой неделе.

Тот факт, что ребята могут лучше, — вопросов нет, именно это они и демонстрировали ранее в Пекине и Каунасе. И хочется верить, что к взрослому чемпионату мира, который пройдет через пару недель в канадском Монреале, наши грузины прибавят, ведь прощать за ошибки их не будут — медали уже наверняка присматривают себе как хозяева льда, так и итальянцы. А ведь еще и японский дуэт вернулся после травмы и рассчитывает на лидерство.

На фоне разрыва в уровне у парников превосходство у девушек не столь очевидно. Японка Мао Шимада — явный талант, и из наших ее сильнее разве что Алиса Двоеглазова и Маргарита Базылюк. А справились бы наши девушки с давлением международных стартов и вывезли бы свой сверхтрудный контент? Далеко не факт. Порадовала и кореянка Чжи А Син — приятно, что дело Ким Ю На в Стране утренней свежести до сих пор живо. Единственное, что спортсменкам из Республики Корея пока не хватает своего лица, они одна за другой копируют уже набивший оскомину стиль своей известной соотечественницы.

Впрочем, если это работает, то почему от такой стратегии стоит отказываться? Грузинка Инга Гургенидзе, которая тренируется в Казани, на 11-м месте. Она лучшая из экс-россиянок. Венгерка Полина Джуманиязова 19-я, Софья Шифрина, выступающая за Израиль, — на 22-й позиции. Обе девушки тренируются в «Ангелах Плющенко» в Москве.