Кубок Первого канала по фигурному катанию. Танцевальные дуэты покажут ритм-танцы
Сегодня на жеребьевке были определены составы команд. Кто из фигуристов выступит в короткой программе, а кто — в произвольной, станет известно позже.
Кубок Первого канала.
Санкт-Петербург.
Ритм-танец.
Начало — после 14.00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Команда Алины Загитовой: Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.
Команда Анны Щербаковой: Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Андрей Ежлов.
Команда Елизаветы Туктамышевой: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко.
Неловкая жеребьевка фигуристов: Траньков высмеивал Туктика, а «красные» возмутили Загитову.