Кубок Первого канала по фигурному катанию. Женщины выступят с короткими программами
Сегодня на жеребьевке были определены составы команд. Кто из фигуристов выступит в короткой программе, а кто — в произвольной, станет известно позже.
Сегодня на жеребьевке были определены составы команд. Кто из фигуристов выступит в короткой программе, а кто — в произвольной, станет известно позже.
Кубок Первого канала.
Санкт-Петербург.
Женщины.
Короткая программа.
Начало — после 14.00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Команда Алины Загитовой: Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачева, Ксения Гущина.
Команда Елизаветы Туктамышевой: Софья Муравьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Мария Агаева.
Команда Анны Щербаковой: Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию.