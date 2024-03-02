Алина Загитова: «Три года подряд я была в красной команде и вот настало время нового цвета. Белый — это цвет чистоты и света»
Загитова — капитан белой команды фигуристов. Составы всех команд указаны здесь.
Загитова — капитан белой команды фигуристов. Составы всех команд указаны здесь.
"Вот и начинается новая эпоха! 3 года подряд я была в красной команде и вот настало время нового цвета.
Белый цвет — это цвет чистоты и света. Я искренне надеюсь, что моя команда чисто пройдет все этапы соревнований и сделают все возможное, что от них зависит?
Кто будет болеть за нас? Ребятам очень важна ваша поддержка", — написала олимпийская чемпионка.
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