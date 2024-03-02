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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Три года подряд я была в красной команде и вот настало время нового цвета. Белый — это цвет чистоты и света»

Загитова — капитан белой команды фигуристов. Составы всех команд указаны здесь.

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Алина Загитова: «Три года подряд я была в красной команде и вот настало время нового цвета. Белый — это цвет чистоты и света» | Источник: Sports.Ru

"Вот и начинается новая эпоха! 3 года подряд я была в красной команде и вот настало время нового цвета.

Белый цвет — это цвет чистоты и света. Я искренне надеюсь, что моя команда чисто пройдет все этапы соревнований и сделают все возможное, что от них зависит?

Кто будет болеть за нас? Ребятам очень важна ваша поддержка", — написала олимпийская чемпионка.

Неловкая жеребьевка фигуристов: Траньков высмеивал Туктика, а «красные» возмутили Загитову.

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