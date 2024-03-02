Самая титулованная фигуристка мира пожалела Валиеву

Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
Торпедо
00
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Динамо Мх
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Оренбург
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
Футбол. Первая лига
15:00
Кубань
Шинник
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Салернитана
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия Д
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Нью-Джерси
43
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Кадис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Монца
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Лутон Таун
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Хоккей. НХЛ
20:30
Каролина
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Филадельфия
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Аризона
35
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт
Флорида
Футбол. Зарубежный
1.03
Сельта
Альмерия
10
Футбол. Зарубежный
1.03
Монако
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
1.03
Лацио
Милан
01
Футбол. Зарубежный
1.03
Фрайбург
Бавария
22
Все события
Фоторепортажи
50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
11:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Самая титулованная фигуристка мира пожалела Валиеву

Самая титулованная фигуристка мира, трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Виртью в интервью YouTube-каналу CBC Sports пожалела россиянку Камилу Валиеву.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Канадская спортсменка назвала ситуацию грустной. «Эту уязвимую девочку подвела система спорта. Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка», — заявила она. Виртью посчитала, что необходимо сделать все, чтобы защитить юных спортсменов.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменку и ее партнеров по сборной России лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В марте 2023 года группа из 42 бывших канадских олимпийцев призвала Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады отказаться от идеи поддержать допуск россиян к участию в Олимпиаде. Под документом подписалась Виртью.

 Стало известно наказание для Роналду за непристойный жест после матча
Оценены шансы Валиевой вернуться в спорт
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь