Sex and the City. Кубок Первого канала обещает стать огненным | Источник: Спорт РИА Новости

Жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию состоялась в пятницу в Санкт-Петербурге. Церемония носила, с одной стороны, развлекательный характер, но с другой — продемонстрировала, что не все участники собираются воспринимать грядущий турнир как шоу.

Первый канал выбрал местом жеребьевки командного турнира своего имени Севкабель порт — часть одного из старейших заводов Санкт-Петербурга, превращенная в, как это принято называть, общественно-культурное пространство. В одной из студий с приглушенным светом уже за час до начала мероприятия работал диджей, были расставлены столы с яствами и напитками — исключительно безалкогольными. А в соседней комнате над списками участников склонились капитаны трех команд — Алина Загитова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Размышляли над стратегией и тактикой. О роли этих фигуристок организаторы объявили заранее, а на церемонии им предстояло «задрафтовать» себе участников турнира.

Елизавета Туктамышева | Источник: РИА "Новости"

Как это всегда бывает, фигуристы выбрали церемонию жеребьевки в качестве подиума для демонстрации модных нарядов. Но, к сожалению — как для фотографов, так, думаю, и для самих спортсменов, — режиссеры мероприятия свели возможность для показа к минимуму. Подобия «красной дорожки» предусмотрено не было ввиду ограниченного пространства, в зале было темно, а на сцене фигуристов тут же наряжали в свитера цветов тех команд, куда они попадали благодаря выбору капитанов. Но самим капитанам все-таки удалось немного покрасоваться — минут 15, пока шли их представление и флеш-интервью.

Сначала разыграли цвета. Если раньше в Кубке Первого канала участвовали только две команды, и все было просто — «красные» (которые побеждали все три раза в предыдущие годы) и либо «синие», либо «белые», то сейчас решили задействовать все три цвета. Все ждали, что красный вновь, как и дважды до этого, достанется Загитовой. На крайний случай, Щербаковой — однажды и она победила с этим цветом. Но в итоге красным оказались окрашены свитера команды Туктамышевой. Алина на этот раз будет руководить «белыми», а Щербакова — «синими».

Алина Загитова | Источник: РИА "Новости"

Очень жаль, что организаторы предпочли не придумывать в этот раз командам названия, как это было раньше. Тогда за титул боролись «Красная машина» и «Время первых». Сейчас тоже можно было бы покреативить. Команда Загитовой точно могла бы называться Sex and the City — олимпийская чемпионка Пхенчхана подобрала крайне подходящий под это наряд. Командам Щербаковой и Туктамышевой тоже вполне могли бы подойти определенные названия, простор для фантазии довольно широк.

Процесс выбора капитанами фигуристов на драфте проходил до поры до времени без осложнений — пока Туктамышевой вдруг не пришла мысль, что организаторы нарушили порядок выбора. Ведущий церемонии Максим Траньков попытался перевести все в шутку — но не тут-то было! Елизавета была настроена на победу с самого начала — и на реплику Загитовой «главное — кайфовать» она мгновенно ответила: «Это плохая тактика! Я жестко настроена на победу». В итоге выяснили, что правила не нарушили — но на это пришлось потратить минут пять, в течение которых зрители наверняка чесали, как говорится, репу с вопросом, а что, собственно, происходит.

Так или иначе, в каждой команде оказалось по «забойщику» — так как капитаны получили возможность в одной из дисциплин выбирать первыми. Например, Щербакова, выбиравшая первой спортивные пары, сразу пригласила себе Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Загитова сходу выбрала Маргариту Базылюк, а Туктамышева — Арсения Федотова. Из любопытных сочетаний: вместе с Федотовым в одной команде очутился его принципиальнейший соперник Лев Лазарев. Также с Федотовым рядом будет Алиса Двоеглазова — про их дружбу говорят уже не первый месяц, да и сами ребята от этих разговоров не отпираются.

Суммируя — в команду Загитовой вошли Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (все — парное катание), Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков (все — одиночное катание, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (танцы на льду).

В команде Туктамышевой оказались Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (все — парное катание), Софья Муравьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Мария Агаева, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин (все — одиночное катание), Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко (все — танцы на льду).

Команда Щербаковой: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко (все — парное катание), Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов (все — одиночное катание), Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов (все — танцы на льду).

Строить прогнозы насчет того, как сложится турнир, невозможно. Дело в том, что, помимо самого фигурного катания, в этом году в Кубок Первого канала вкраплены элементы, которые сродни хоккейным и баскетбольным Матчам всех звезд. Будут различные конкурсы, «челленджи», которые пойдут в зачет. Так что остается только ждать начала увлекательного мероприятия — за которое, между прочим, командам хорошо заплатят. Общий призовой фонд турнира — 20 миллионов рублей. Игра, как говорится, стоит свеч.