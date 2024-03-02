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Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команды Щербаковой и Туктамышевой делят лидерство после двух видов, команда Загитовой — 3-я

Кубок Первого канала по фигурному катанию.
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Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команда Щербаковой лидирует после одного вида, команда Туктамышевой — 2-я, команда Загитовой — 3-я | Источник: Sports.Ru

Санкт-Петербург.

Положение после двух видов.

1. Команда Анны Щербаковой — 19 баллов.

2. Команда Елизаветы Туктамышевой — 19.

3. Команда Алины Загитовой — 16.

Команда Загитовой: Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.

Команда Щербаковой: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

Команда Туктамышевой: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Софья Муравьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Мария Агаева, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко.

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