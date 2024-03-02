Кубок Первого канала по фигурному катанию. Команды Щербаковой и Туктамышевой делят лидерство после двух видов, команда Загитовой — 3-я

Санкт-Петербург.
Положение после двух видов.
1. Команда Анны Щербаковой — 19 баллов.
2. Команда Елизаветы Туктамышевой — 19.
3. Команда Алины Загитовой — 16.
Команда Загитовой: Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.
Команда Щербаковой: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Андрей Ежлов.
Команда Туктамышевой: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Софья Муравьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Мария Агаева, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко.