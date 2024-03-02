Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на Кубке Первого канала
В Санкт-Петербурге на Кубке Первого канала завершился пятый вид программы соревнований.
В Санкт-Петербурге на Кубке Первого канала завершился пятый вид программы соревнований.
Владислав Дикиджи из команды Анны Щербаковой выиграл короткую программу в мужском одиночном катании, набрав 102,68 балла.
На втором месте расположился Евгений Семененко (команда Загитовой). Судьи оценили прокат спортсмена в 100,84 балла. На третьем месте оказался Дмитрий Алиев (команда Щербаковой) — 89.15 балла.
Кубок Первого канала. Турнирная таблица после первого дня соревнований:
1. Команда Анны Щербаковой — 63 балла
2. Команда Алины Загитовой — 55.
3. Команда Елизаветы Туктамышевой — 53.
Напомним, Кубок Первого канала по фигурному катанию — 2024 проходит в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Соревнования завершатся завтра, 3 марта.